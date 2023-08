«Τώρα είναι η ώρα να φύγετε»- Ο τυφώνας Idalia «απειλεί» τη Φλόριντα, εντολή για εκκένωση περιοχών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Φλόριντα για τον ερχομό του τυφώνα Idalia, ενώ έχει εκδοθεί διαταγή για να εκκενωθούν οι ευάλωτες παράκτιες περιοχές.

Ο τυφώνας Idalia προβλέπεται να φτάσει σε «εξαιρετικά επικίνδυνη ένταση Κατηγορίας 4» με αποτέλεσμα οι αρχές στη Φλόριντα, την Τζόρτζια αλλά και τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα να έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από χθες, μία απόφαση που ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μάλιστα, οι κάτοικοι των ευάλωτων παράκτιων περιοχών στη Φλόριντα έλαβαν εντολή να τις εκκενώσουν άμεσα, με τον κυβερνήτη της Ρον ΝτεΣάντις να προειδοποιεί: «Πρέπει πραγματικά να φύγετε τώρα. Τώρα είναι η ώρα».

Συνολικά, 28 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα εκκενώνονται και 14 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για τον τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την αμερικανική πολιτεία από το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Όπως ενημέρωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο «εν δυνάμει καταστροφικός» τυφώνας Idalia αναμένεται να προκαλέσει μέγιστους παρατεταμένους ανέμους τουλάχιστον 209 χλμ την ώρα και κύματα ύψους έως και 4,5 μέτρων, προτού χτυπήσει στην περιοχή Big Bend στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα νωρίς την Τετάρτη.

Τώρα η Idalia βρίσκεται περίπου 185 χλμ. νοτιοδυτικά του Cedar Key στη Φλόριντα και περίπου 280 χλμ. νότια του Ταλαχάσι και κινείται βόρεια με 26 χλμ/ώρα.

