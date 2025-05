Φινλανδία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο του Ροβανιέμι

Φινλανδικό μαχητικό αεροσκάφος, συνετρίβη σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Ροβανιέμι.

Η πολεμική αεροπορία της Φινλανδίας ανακοίνωσε το συμβάν, σημειώνοντας πως το μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Hornet της πολεμικής αεροπορίας, συνετρίβη περίπου στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα), με τον πιλότο να προχωρά σε χρήση του συστήματος εκτίναξης με επιτυχία.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια πρόβας για μια αεροπορική επίδειξη. Πριν από την πτώση, ο κυβερνήτης μπόρεσε ευτυχώς να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτίναξης του αεροσκάφους και να προσγειωθεί σε μια περιοχή της αεροπορικής βάσης. Επέζησε της εκτίναξης», ανέφερε στο AFP ο επισμηναγός της πολεμικής αεροπορίας της Φινλανδίας.

Ο πιλότος παρότι τραυματίστηκε ελαφρά, κατά τις ίδιες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Σε δηλώσεις του, ο επισμηναγός εξήγησε πως έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος, αρνούμενος να σχολιάσει οτιδήποτε άλλο.

F/A-18 Hornet crashed in Rovaniemi, Finland. Pilot ejected and is alive. #Finland #NATO #Hornet #fighterjet pic.twitter.com/xUdOXIGIFM

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle, ανέφερε πως το αεροσκάφος πετούσε πολύ χαμηλά πάνω από μια οικιστική ζώνη κατόπιν πήρε ξαφνικά ύψος και έπεσε, ενώ στη συνέχεια παρατήρησε να υψώνεται μαύρος καπνός στον ουρανό.

Η φινλανδική πολεμική αεροπορία, παρέλαβε τα αεροσκάφη F/A-18 Hornet της Boeing το διάστημα μεταξύ 1995 και 2000 και αναμένεται να τα αντικαταστήσει έως το 2030 από τα F-35 της Lockheed Martin.

Finnish Air Force F/A-18 Hornet fighter jet has crashed in Rovaniemi airport area today.



Pilot managed to eject in time and is ok. pic.twitter.com/nwF6qcklK4