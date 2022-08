Φινλανδία: Στο διάσημο αξιοθέατο της πόλης Imatra υποδέχονται Ρώσους τουρίστες με τον ουκρανικό εθνικό ύμνο

Στην πόλη Imatra της ανατολικής Φινλανδίας πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στη γέφυρα για να δει τα ορμητικά νερά του Imatrankoski, ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της χώρας.

Την ίδια ώρα κάθε μέρα, το σχεδόν αιωνόβιο φράγμα του ποταμού ανοίγει και το νερό τρέχει κάτω από τη γέφυρα, υπό τον ήχο της μουσικής του Φινλανδού συνθέτη Jean Sibelius.

Πρόκειται για ένα δημοφιλές αξιοθέατο ειδικά για τους Ρώσους τουρίστες. Ακόμη και η Μεγάλη Αικατερίνη, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, επισκέφτηκε τον Imatrankoski το 1772.

Αλλά από τα τέλη Ιουλίου, το φράγμα ανοίγει πλέον όχι με Sibelius αλλά υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου της Ουκρανίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ρωσική εισβολή.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ανατολικά σύνορα μήκους 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, ετοιμάζεται επίσης να περιορίσει τις τουριστικές βίζες που εκδίδονται σε Ρώσους πολίτες.

«Αυτό είναι κακό για τους Ρώσους που αγαπούν τη Φινλανδία», λέει ο Mark Kosykh, ένας 44χρονος Ρώσος τουρίστας που είχε έρθει να δει τα ορμητικά νερά με την οικογένειά του.

«Δεν είναι όλοι οι Ρώσοι υπέρ του Πούτιν. Υπάρχουν Ρώσοι που δεν τους αρέσει ο πόλεμος. Η κυβέρνηση και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το καταλάβουν αυτό» λέει στο γαλλικό πρακτορείο.

Την ίδια ώρα στην κοντινή πόλη Lappeenranta, ο εθνικός ύμνος της Ουκρανίας ακούγεται κάθε απόγευμα από τα ηχεία πάνω από το δημαρχείο της πόλης, με θέα τα δημοφιλή σε Ρώσους τουρίστες εμπορικά κέντρα.

«Στόχος μας είναι να εκφράσουμε την ισχυρή υποστήριξή μας στην Ουκρανία και να καταδικάσουμε τον επιθετικό αυτό πόλεμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Lappeenranta, Kimmo Jarva.

Πολλοί Ρώσοι επισκέπτονται τη Lappeenranta για να ψωνίσουν ρούχα και καλλυντικά αν και ο τουρισμός από την Ρωσία προκαλεί πλέον δυσαρέσκεια στη Φινλανδία.

Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Yle έδειξε ότι το 58% των Φινλανδών είναι υπέρ του περιορισμού της έκδοσης τουριστικής βίζας σε Ρώσους.

