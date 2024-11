Φινλανδία: Εξάγει «χαλιά» εξοικονόμησης χιονιού σε χιονοδρομικά που πλήττονται από την κλιματική κρίση

Πριν από την άφιξη των ηλεκτρικών ψυγείων και των καταψυκτών, οι άνθρωποι σε όλη τη Φινλανδία κρατούσαν ένα κομμάτι πάγου από ένα ποτάμι ή λίμνη πριν ξεπαγώσει την άνοιξη, το σκέπαζαν με ένα μονωτικό στρώμα από πριονίδι και το στοίβαζαν σε αχυρώνες, λάκκους ή κελάρια πάγου για να προστατεύσουν τα προϊόντα τους από τον ζεστό αέρα των καλοκαιρινών μηνών.

Εν μέσω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των ολοένα και πιο απρόβλεπτων μικρότερων χειμώνων, μια μοντέρνα ανατροπή της παραδοσιακής τεχνικής που στα φινλανδικά ονομάζεται jään säilöminen (που σημαίνει «διατήρηση πάγου») διαφημίζεται τώρα ως ένας τρόπος για να σωθούν τα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης που βρίσκονται σε χαμηλό και μεσαίο υψόμετρο.

Τον περασμένο μήνα, το μεγάλο γαλλικό θέρετρο αλπικού σκι Alpe du Grand Serre στο Isère ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να κλείσει επειδή δεν είχε την πολυτέλεια να γίνει προορισμός όλο το χρόνο ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες από τη μικρότερη χειμερινή περίοδο.

Οι Φινλανδοί χρησιμοποιούν το πριονίδι για να διατηρούν το χιόνι επί δεκαετίες. Τελευταία, ανέπτυξαν «χαλιά» από εξηλασμένη πολυστερίνη, το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στη μόνωση των σπιτιών στις σκανδιναβικές χώρες, η οποία σύμφωνα με τους κατασκευαστές διαρκεί περισσότερο από 20 χρόνια. Τα ειδικά αυτά χαλιά χρησιμοποιούνται σε θέρετρα σκι στη Φινλανδία εδώ και αρκετά χρόνια – συμπεριλαμβανομένου του Levi στο Kittilä και του Ruka στο Kuusamo – αλλά αυτή είναι η πρώτη σεζόν που οι κατασκευαστές, η φινλανδική εταιρεία Snow Secure, διέθεσαν αυτή την «πατέντα» εκτός Φινλανδίας.

Πλέον η φινλανδική μέθοδος χρησιμοποιείται στο Tromsø Alpinpark στο Krokelvdalen της Νορβηγίας και στο Saas-Fee, στο Sastal της Ελβετίας και από το επόμενο έτος θα το προμηθευτεί και το Sierra Nevada στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, που είναι το νοτιότερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ, το Tyrol Basin στο Ουινσκόνσιν και το Ski Apache στο Νέο Μεξικό.

Η αρχή αυτής της μεθόδου είναι η συλλογή χιονιού στο τέλος της σεζόν για αποθήκευση και χρήση στην αρχή της επόμενης. Ο Marko Mustonen, διευθυντής επιχειρήσεων του χιονοδρομικού κέντρου Levi στο Kittilä, δήλωσε ότι ξεκίνησε αυτού του είδους την ανακύκλωση χιονιού το 2016 για να εγγυηθεί ότι θα μπορούσε να ανοίξει εγκαίρως για το ετήσιο Παγκόσμιο Κύπελλο Σλάλομ τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς. Η αρχή του χειμώνα, είπε, είναι όλο και λιγότερο προβλέψιμη – ακόμη και στη βόρεια Φινλανδία. «Το χρονικό πλαίσιο που ξεκινά ο πραγματικός χειμώνας, δηλαδή θερμοκρασίες διαρκώς κάτω από το μηδέν, μπορεί να είναι από τις αρχές Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου».

Η δημιουργία χιονιού «όταν η Μητέρα Φύση μας επιτρέπει να κάνουμε χιόνι» σημαίνει επίσης ότι το θέρετρο δεν χρειάζεται να βασίζεται σε πιο ενεργοβόρο τεχνητό χιόνι όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες, πρόσθεσε.

Fresh snow @hemsedalski in Norway as Finland's @rukaskiresort recycle's last winter's snow ready to open for their 24-25 ski season next week! pic.twitter.com/07C2tVZKQN

Ο ίδιος είπε στον Guardian ότι τα επίπεδα χιονιού στα κύρια μονοπάτια του θέρετρου αυτή την εβδομάδα ήταν ίδια με αυτά που ήταν πέρυσι, παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ήταν εξαιρετικά ζεστοί και οι θερμοκρασίες του αέρα ήταν κάτω από το μηδέν μόνο τις τελευταίες ημέρες. «Επειδή έχουμε ανακύκλωση χιονιού, μπορέσαμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο χιόνι με πέρυσι για την έναρξη της χιονοδρομικής σεζόν».

Ο Levi λάμβανε αιτήματα από χιονοδρομικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη σχετικά με αυτή τη μέθοδο αποθήκευσης χιονιού, είπε ο Mustonen. «Υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχουμε πολλά χιονοδρομικά κέντρα από τις Άλπεις και αλλού που ρωτούν γι' αυτό», είπε. «Ήταν περίεργοι να ακούσουν τα αποτελέσματα και πώς το κάνουμε».

Thanks to saved snow, @LeviSkiResort is open already, with 3 lifts serving 2 slopes! https://t.co/6t26j8hBfm Of course, there is much more to Levi than just the ski resort - Discover the magic of Levi in winter: https://t.co/ZAx1aVxDpb pic.twitter.com/67O1bBXM1B