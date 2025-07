«Fight! Fight! Fight!»: Ο Τραμπ σχεδιάζει αγώνα UFC στον Λευκό Οίκο για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διοργανώσει έναν αγώνα UFC στους κήπους του Λευκού Οίκου, ενόψει των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στην Αϊόβα, ο Τραμπ αποκάλυψε πως ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ, θα αναλάβει τη διοργάνωση, η οποία θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ίδιο, «αγώνα τίτλου» μπροστά σε κοινό 20.000 με 25.000 θεατών.

WHEN WE GET KNOCKED DOWN, WE DON’T STAY DOWN—WE GET UP AGAIN… FIGHT! FIGHT!! FIGHT!!! https://t.co/czQRkZmYUH pic.twitter.com/yEXLPcsoYu

«Θα έχουμε αγώνα UFC στους χώρους του Λευκού Οίκου. Έχουμε πολύ χώρο εκεί. Ο Ντάνα θα τον οργανώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🇺🇸 President Donald Trump says he will host a UFC fight at the White House as part of the America 250 celebration 👀



"We're gonna have a UFC fight on the grounds of the White House... championship fight."pic.twitter.com/ouTttg1NPz