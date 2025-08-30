ΔΙΕΘΝΗ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Νέα διαδήλωση υπέρ της Γάζας - Καλούν σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ

«Η βιομηχανία του θεάματος έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μεγάλο κοινό, συνεπώς θα πρέπει να πάρει θέση για τη Γάζα» δήλωσε ένας εκ των συμμετεχόντων

Φωτ.: X
Χιλιάδες διαδήλωσαν σήμερα στη Βενετία για να καταγγείλουν τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στο περιθώριο του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που φέτος φέρει ιδιαίτερα πολιτικό στίγμα.

Η πορεία, που έγινε μετά από κάλεσμα αριστερών οργανώσεων στην περιοχή της Βενετίας, σταμάτησε στην είσοδο του χώρου του Φεστιβάλ, μπροστά σε αστυνομικό κλοιό.

Πολλά ήταν τα πλακάτ με συνθήματα που καλούσαν σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ και «τερματισμό της γενοκτονίας», ανάμεσα σε πολυάριθμες παλαιστινιακές σημαίες, ενώ πολλοί φώναζαν το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

«Η βιομηχανία του θεάματος έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μεγάλο κοινό, συνεπώς θα πρέπει να πάρει θέση για τη Γάζα», είπε ο Μάρκο Τσότολα, ένας 31χρονος μηχανικός πληροφορικής που συμμετείχε στην πορεία. «Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να μιλάνε για "γενοκτονία", αλλά τουλάχιστον όλοι πρέπει να πάρουν θέση γιατί δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα ανθρωπιάς», πρόσθεσε.

«Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε κρατώντας παλαιστινιακή σημαία η Κλαούντια Πότζι, καθηγήτρια στο επάγγελμα.

Πολλοί καλλιτέχνες έχουν δείξει την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συμπεριλαμβανομένης της Μαροκινής σκηνοθέτιδας Μαριάμ Τουζανί και του συζύγου της, σκηνοθέτη Ναμπίλ Αγιούς, οι οποίοι έδειξαν ένα μικρό μαύρο πλακάτ που έγραφε «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» περαπτώντας στο κόκκινο χαλί χθες Παρασκευή βράδυ.

«Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να ακουστεί η φωνή μας. Όλοι. Θέλω όλοι να μπορούν να μιλήσουν για αυτό. Και να υψώσουν τη φωνή τους», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τουζανί.

Την Πέμπτη, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος φόρεσε μια παλαιστινιακή καρφίτσα στη συνέντευξη Τύπου για την ταινία μεγάλου μήκους «Bugonia».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ξεκίνησε με μια έκκληση από μια συλλογικότητα που συγκροτήθηκε από δέκα ανεξάρτητους Ιταλούς σκηνοθέτες, με ονομασία Venice4Palestine (V4P), για να καταδικάσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ο στόχος της έκκλησης είναι να θέσει τη Γάζα και την Παλαιστίνη στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής στη Βενετία, και αυτό ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαμπιομάσιμο Λότσι, ένας από τους ιδρυτές της συλλογικότητας.

«Είμαστε έκπληκτοι από τον αριθμό των αντιδράσεων», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι 2.000 άτομα υπέγραψαν το κείμενο της έκκλησης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ονομάτων του διεθνούς κινηματογράφου όπως ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο Τοντ Φιλντ, ο Μάικλ Μουρ και ο Κεν Λόουτς.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, απάντησε την ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ δηλώνοντας ότι «η Μπιενάλε αποφεύγει να παίρνει άμεσες πολιτικές θέσεις», σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι ευαίσθητος για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα.

Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε να μην προσκαλέσει ορισμένους καλλιτέχνες με το σκεπτικό ότι είναι ενεργοί υποστηρικτές του Ισραήλ. Το V4P, για παράδειγμα, είχε ονοματίσει την Γκαλ Γκαντότ και τον Τζεράρντ Μπάτλερ στο καστ της ταινίας «In the Hand of Dante» (εκτός διαγωνισμού), η παρουσία των οποίων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Την Τετάρτη, στο Φεστιβάλ θα προβληθεί η ταινία «The Voice of Hind Rajab», σε σκηνοθεσία της Γαλλοτυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2024 στη Γάζα μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς της, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Οι ηχογραφήσεις της τηλεφωνικής κλήσης της Χιντ Ρατζάμπ στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία, σόκαραν τον κόσμο όταν αποκαλύφθηκαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

