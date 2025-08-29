ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Παρά την αδιαθεσία του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί και στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Αμάλ - Με σμόκιν ο Άνταμ Σάντλερ, σε μια σπάνια στιγμή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ Facebook Twitter
Amal και George Clooney/ EPA
0

Η ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ «Jay Kelly» έλαβε δεκάλεπτο χειροκρότημα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας όταν τα φώτα άναψαν, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη ιστορική Sala Grande

Ο Νόα Μπόμπακ επέστρεψε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με την ταινία «Jay Kelly», μετά το «Marriage Story» του 2019 και το «White Noise» του 2022. Ο σκηνοθέτης εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου, το κίνητρο πίσω από την ιστορία, αποκαλύπτοντας ότι έγραψε το σενάριο έχοντας στο μυαλό του τον Κλούνεϊ.

Όπως ανέφερε, «ανακαλύψαμε γρήγορα ότι αν κάνεις μια ταινία για έναν ηθοποιό, ουσιαστικά κάνεις μια ταινία για την ταυτότητα, την ερμηνεία και την εσωτερική αναζήτηση. Οι ηθοποιοί προσπαθούν συνεχώς να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν ρόλο, να εντοπίσουν το σημείο που ταιριάζουν με τον χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάνουμε όλοι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν το άτομο που παρουσιάζουμε στους άλλους είναι πραγματικά αυτό που είμαστε ή αν κρύβουμε κάποιον άλλον εαυτό».

Και πρόσθεσε: «δεν είμαι από τους ανθρώπους που συγκινούνται εύκολα στα γυρίσματα αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά συγκινήθηκα». 

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος απουσίασε από τη συνέντευξη Τύπου λόγω μιας σοβαρής ιγμορίτιδας, κατάφερε να παρευρεθεί στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του.

Εκεί, συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του, Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έκανε μια σπάνια εμφάνιση με σμόκιν στην πρώτη του πρεμιέρα στο διάσημο φεστιβάλ.

Το παρών έδωσαν επίσης, οι Λόρα Ντερν, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Ράιλι Κίου και Ιβ Χιούσον.  

Στο τέλος της προβολής καθώς το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, ο Κλούνεϊ έσκυψε και φίλησε τη σύζυγό του, Αμάλ, που καθόταν στα πίσω καθίσματα ενώ στη συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές του και τον σκηνοθέτη.

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ Facebook Twitter
Amal και George Clooney/ EPA
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ Facebook Twitter
Adam Sandler/ ΕΡΑ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ Facebook Twitter
Laura Dern/ ΕΡΑ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ Facebook Twitter
Greta Gerwig/ ΕΡΑ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ Facebook Twitter
Billy Crudup και Naomi Watts/ ΕΡΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Η υπόθεση της ταινίας «Jay Kelly» 

Το «Jay Kelly» αφηγείται την ιστορία ενός σταρ του σινεμά (Κλούνεϊ) που μαζί με τον μάνατζέρ του (Σάντλερ), ο οποίος έχει θυσιάσει τα πάντα για τον πολύτιμο πελάτη του, ταξιδεύει στην Ιταλία για να βραβευθεί για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το σενάριο της τέταρτης ταινίας του Μπόμπακ για το Netflix, φέρει την υπογραφή του ιδίου και της Έμιλι Μόρτιμερ η οποία συμμετέχει και στην ταινία.

Το καστ αστέρων περιλαμβάνει επίσης, τους Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι και Τσάρλι Ρόου.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 5 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από People, Deadline και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο» δήλωσε η Έμα Στόουν - «Η ταινία δείχνει τι συμβαίνει τώρα στην κοινωνία» τόνισε ο σκηνοθέτης
LIFO NEWSROOM
Το Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Το μουσείο ζητά από την κυβέρνηση να παρέχει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να καλυφθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και τα μέτρα βιωσιμότητας – τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά συμβατική υποχρέωση
LIFO NEWSROOM
Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

To ριμέικ του «Πολέμου των Ρόουζ» με την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ολίβια Κόλμαν, τα κλασικά «Σαγόνια του Καρχαρία» και η «Γεύση του Κερασιού» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δικτάτορες, πόλεμος, πυρηνικές απειλές και φανταστικά τέρατα κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα
LIFO NEWSROOM
Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Πολιτισμός / Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Στα φετινά βραβεία είχε συμπεριληφθεί συγγραφέας που έχει αυτοχαρακτηριστεί ως «τερφ» και στηρίζει την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ - Τι απαντούν οι διοργανωτές
LIFO NEWSROOM
Η «οικία Κοκοβίκου» μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου

Πολιτισμός / Η «οικία Κοκοβίκου» μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου

Πρόκειται για το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» - Tο κτήριο, σε ερειπιώδη κατάσταση σήμερα, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, διότι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα Αθηναϊκού σπιτιού
LIFO NEWSROOM
 
 