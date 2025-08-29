Φεστιβάλ Βενετίας 2025: 10λεπτο χειροκρότημα για το «Jay Kelly» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Η ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ «Jay Kelly» έλαβε δεκάλεπτο χειροκρότημα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας όταν τα φώτα άναψαν, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη ιστορική Sala Grande

Ο Νόα Μπόμπακ επέστρεψε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με την ταινία «Jay Kelly», μετά το «Marriage Story» του 2019 και το «White Noise» του 2022. Ο σκηνοθέτης εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου, το κίνητρο πίσω από την ιστορία, αποκαλύπτοντας ότι έγραψε το σενάριο έχοντας στο μυαλό του τον Κλούνεϊ.

Όπως ανέφερε, «ανακαλύψαμε γρήγορα ότι αν κάνεις μια ταινία για έναν ηθοποιό, ουσιαστικά κάνεις μια ταινία για την ταυτότητα, την ερμηνεία και την εσωτερική αναζήτηση. Οι ηθοποιοί προσπαθούν συνεχώς να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν ρόλο, να εντοπίσουν το σημείο που ταιριάζουν με τον χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάνουμε όλοι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν το άτομο που παρουσιάζουμε στους άλλους είναι πραγματικά αυτό που είμαστε ή αν κρύβουμε κάποιον άλλον εαυτό».

Και πρόσθεσε: «δεν είμαι από τους ανθρώπους που συγκινούνται εύκολα στα γυρίσματα αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά συγκινήθηκα».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος απουσίασε από τη συνέντευξη Τύπου λόγω μιας σοβαρής ιγμορίτιδας, κατάφερε να παρευρεθεί στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του.

Εκεί, συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του, Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έκανε μια σπάνια εμφάνιση με σμόκιν στην πρώτη του πρεμιέρα στο διάσημο φεστιβάλ.

Το παρών έδωσαν επίσης, οι Λόρα Ντερν, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Ράιλι Κίου και Ιβ Χιούσον.

Στο τέλος της προβολής καθώς το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, ο Κλούνεϊ έσκυψε και φίλησε τη σύζυγό του, Αμάλ, που καθόταν στα πίσω καθίσματα ενώ στη συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές του και τον σκηνοθέτη.

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Η υπόθεση της ταινίας «Jay Kelly»

Το «Jay Kelly» αφηγείται την ιστορία ενός σταρ του σινεμά (Κλούνεϊ) που μαζί με τον μάνατζέρ του (Σάντλερ), ο οποίος έχει θυσιάσει τα πάντα για τον πολύτιμο πελάτη του, ταξιδεύει στην Ιταλία για να βραβευθεί για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το σενάριο της τέταρτης ταινίας του Μπόμπακ για το Netflix, φέρει την υπογραφή του ιδίου και της Έμιλι Μόρτιμερ η οποία συμμετέχει και στην ταινία.

Το καστ αστέρων περιλαμβάνει επίσης, τους Γκρέις Έντουαρντς, Στέισι Κιτς, Πάτρικ Γουίλσον, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι και Τσάρλι Ρόου.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 5 Δεκεμβρίου.

