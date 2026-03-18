Bangaranga: Τι σημαίνει ο τίτλος του τραγουδιού που στέλνει η Βουλγαρία στη Eurovision

Η Dara θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision με το «Bangaranga», ένα δυναμικό ποπ κομμάτι που ήδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει.

Η Dara με το «Bangaranga» θα διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του β' ημιτελικού στις 14 Μαΐου. Αν και το κομμάτι φαίνεται να «κερδίζει» μεγάλο μέρος του κοινού στα social media, τα στοιχήματα κατατάσσουν τη συμμετοχή της Βουλγαρίας 14η, σύμφωνα με το Eurovisionworld και τα στοιχεία του, τη 18η Μαρτίου.

Το τραγούδι της Βουλγαρίας γίνεται viral κυρίως λόγω της επανάληψης της λέξης «Bangaranga» στο ρεφρέν, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα «κολλητικό».

Τι σημαίνει όμως «Bangaranga»;

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας (BNR), η λέξη «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό (Jamaican Patois) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση έντασης, αναστάτωσης ή «χαμού».

«Η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει για μένα την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου κι ας με κάνει αυτό ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα», φέρεται να δήλωσε η εκρπόσωπος της Βουλγαρίας, σύμφωνα με κρατικό μέσο της Βουλγαρίας, bnrnews.bg.

