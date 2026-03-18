Κοριοί στο κρεβάτι: Πώς να τους εντοπίσετε και τι να κάνετε εάν τους βρείτε

Οι κοριοί, τα πολύ γνωστά μικρά έντομα που τρέφονται με το ανθρώπινο αίμα, δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν.

Δεν μεταδίδουν ασθένειες, αλλά τα τσιμπήματά τους μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, ενόχληση και αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι κοριοί είναι «ειδικοί» στο να κρύβονται σε μικρούς χώρους. Για να εντοπιστούν, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος, ιδίως στα υπνοδωμάτια. Είναι «πιο δραστήριοι» τη νύχτα, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας κρύβονται σε σκοτεινά, κρυφά μέρη, όπως οι ραφές των στρωμάτων, τα πλαίσια των κρεβατιών, οι ρωγμές των επίπλων ή ακόμη και οι πρίζες.

Έχουν κοκκινωπό-καφέ χρώμα, δεν διαθέτουν φτερά και είναι μικροί (περίπου στο μέγεθος ενός σπόρου μήλου ή και μικρότεροι). Το σώμα τους είναι επίπεδο, κάτι που τους επιτρέπει να χωρούν σε πολύ στενά σημεία. Οι κοριοί μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τροφή, γεγονός που τους επιτρέπει να παραμένουν κρυμμένοι μέχρι να βρουν ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστούν. Έτσι, πολλές φορές η παρουσία τους περνά απαρατήρητη. Ακόμη και όταν υπάρχουν, είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν τα σημάδια τους παρά τα ίδια τα έντομα.

«Εάν έχετε μεγάλο αριθμό κοριών, μπορεί να τους δείτε», γράφει δημοσίευμα του health.harvard.edu, της επίσημης ιστοσελίδας του Harvard Health Publishing.

Κοριοί στο κρεβάτι: Πρώιμα σημάδια

Τα πρώτα σημάδια είναι συνήθως μικρά, ερεθιστικά τσιμπήματα στο δέρμα - στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια ή άλλα σημεία που μένουν εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα τσιμπήματα εμφανίζονται συχνά σε ομάδες και όχι μεμονωμένα, αν και σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην προκαλούν καθόλου συμπτώματα.

Άλλα ενδεικτικά σημάδια είναι:

μικροί λεκέδες αίματος σε σεντόνια ή στρώματα (από λιωμένα έντομα)

μικροσκοπικά, ανοιχτόχρωμα αυγά ή κελύφη αυγών, στο μέγεθος κεφαλής καρφίτσας, που συχνά βρίσκονται κοντά σε ραφές και ρωγμές

μικρές μαύρες κουκκίδες (περιττώματα κοριών)

απορριφθέντα «δέρματα» που μοιάζουν με τα ίδια τα έντομα

ζωντανοί κοριοί σε ραφές στρωμάτων ή σεντονιών

μια «γλυκιά, οσμή μούχλας» στον χώρο ύπνου

Κοριοί στο κρεβάτι: Πώς να κάνετε σωστό έλεγχο

Ο μόνος τρόπος να σταματήσουν τα τσιμπήματα είναι να εξαλειφθούν οι κοριοί. Η έγκαιρη ανίχνευση βοηθά να περιοριστεί η εξάπλωσή τους.

Για έναν σωστό έλεγχο:

Ελέγξτε το κρεβάτι . Οι κοριοί συνηθίζουν να κρύβονται μέσα και γύρω από το κρεβάτι - εξ ου και η ονομασία τους. Ξεκινήστε την επιθεώρηση εξετάζοντας το στρώμα και τη βάση (box spring). Αφαιρέστε όλα τα σεντόνια και ελέγξτε για τα σημάδια που περιγράφηκαν παραπάνω. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ραφές, τα τελειώματα και τις ετικέτες του στρώματος και της βάσης. Χρησιμοποιήστε τον φακό και ένα εργαλείο με επίπεδη άκρη για να εξετάσετε ρωγμές και χαραμάδες όπου μπορεί να κρύβονται κοριοί.

. Με τη βοήθεια του φακού, εξετάστε προσεκτικά τον σκελετό και το κεφαλάρι. Οι κοριοί εντοπίζονται συχνά σε μικρές ρωγμές και σχισμές. Ελέγξτε επίσης τρύπες από βίδες, ενώσεις και κάθε σημείο όπου μπορεί να κρύβονται. Ελέγξτε τα κοντινά έπιπλα . Εξετάστε κομοδίνα, συρταριέρες και άλλα έπιπλα κοντά στο κρεβάτι. Δώστε προσοχή στις ραφές, στις ενώσεις των συρταριών και κάτω από τα έπιπλα. Οι κοριοί μπορούν να κρυφτούν ακόμη και στα πιο μικρά σημεία, οπότε απαιτείται σχολαστικός έλεγχος.

. Οι κοριοί μπορούν να κρύβονται και σε καρέκλες, καναπέδες και άλλα υφασμάτινα έπιπλα. Χρησιμοποιήστε τον φακό και το εργαλείο με επίπεδη άκρη για να ελέγξετε ραφές, καπιτονέ σημεία και το εσωτερικό των μαξιλαριών. Ελέγξτε την περίμετρο του δωματίου . Εξετάστε τα σοβατεπί, τις πρίζες, τους διακόπτες και τυχόν ρωγμές στους τοίχους. Οι κοριοί μπορούν να κρύβονται μέσα σε κοιλότητες των τοίχων, γι’ αυτό αναζητήστε οποιαδήποτε ένδειξη παρουσίας τους.

. Εξετάστε τα σοβατεπί, τις πρίζες, τους διακόπτες και τυχόν ρωγμές στους τοίχους. Οι κοριοί μπορούν να κρύβονται μέσα σε κοιλότητες των τοίχων, γι’ αυτό αναζητήστε οποιαδήποτε ένδειξη παρουσίας τους. Χρησιμοποιήστε παγίδες για κοριούς. Οι ειδικές παγίδες (bed bug interceptors) μπορούν να αγοραστούν ή να κατασκευαστούν και τοποθετούνται κάτω από τα πόδια των επίπλων για να παγιδεύουν τους κοριούς και να εμποδίζουν την ανάβασή τους. Τοποθετήστε τέτοιες παγίδες κάτω από κάθε πόδι του κρεβατιού και άλλων επίπλων, ώστε να εντοπίσετε τυχόν έντομα που προσπαθούν να σκαρφαλώσουν.

Κοριοί στο κρεβάτι: Τι να κάνετε όταν και εάν τους εντοπίσετε

Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει προσβολή από κοριούς, ενεργήστε γρήγορα για να αποτρέψετε την επιδείνωση της κατάστασης. Οι θηλυκοί κοριοί γεννούν ένα έως τρία αυγά την ημέρα.

Ξεκινήστε καθαρίζοντας σχολαστικά τον χώρο σας.

Πλύνετε όλα τα κλινοσκεπάσματα, τα λευκά είδη, τις κουρτίνες και τα ρούχα σε ζεστό νερό και στεγνώστε τα στη μέγιστη θερμοκρασία για να εξοντώσετε τα έντομα και τα αυγά τους.

Σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα το στρώμα, το πλαίσιο του κρεβατιού, τα έπιπλα και τα δάπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ρωγμές και τις σχισμές όπου μπορούν να κρυφτούν οι κοριοί. Σφραγίστε τις σακούλες της σκούπας αμέσως μετά τη χρήση για να αποτρέψετε την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Καλύψτε τα στρώματα και τα ελατήρια με καλύμματα ανθεκτικά στους κοριούς, για να παγιδεύσετε τυχόν εναπομείναντα έντομα και να αποτρέψετε την είσοδο νέων.

Αποσυμφορήστε το σπίτι σας. Οι κοριοί είναι ειδικοί στο να κρύβονται σε μικρούς χώρους.

Με πληροφορίες από health.harvard.edu, της επίσημης ιστοσελίδας του Harvard Health Publishing