Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Θερμό χειροκρότημα για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

Η ΣΤΙΓΜΗ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΗ, ΠΟΥ Η ΕΜΑ ΣΤΟΟΥΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΝΤΕΙΒ ΜΑΚΚΑΡΙ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΤΗΣ, ΔΑΚΡΥΣΕ ΑΠΟ ΧΑΡΑ

LifO Newsroom
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Αποθεώθηκε η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου - Χειροκροτούσαν σχεδόν 7 λεπτά
Φωτ.: EPA
Θερμή υποδοχή για την ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους συνεργάτες του και τη μούσα του, Έμα Στόουν, έφτασαν χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και παρουσίασαν τη νέα τους ταινία «Bugonia», η οποία συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα.

Η ταινία, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή.

Μετά την προβολή του στη Sala Grande, το κοινό αποθέωσε τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές με ένα ενθουσιώδες standing ovation διάρκειας 6 λεπτών και 50 δευτερολέπτων.

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Δάκρυσε από χαρά η Έμα Στόουν

Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.

Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

Για το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μία ξεχωριστή μάξι λευκή δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και ασημένιες λεπτομέρειες. Το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς τόνους ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι κοκτέιλ.

Στο πλευρό της στη ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Συντελεστές της ταινίας «Bugonia»/ ΕΡΑ
Συντελεστές της ταινίας «Bugonia»/ ΕΡΑ
Φωτ.: ΕΡΑ
Φωτ.: ΕΡΑ
Γιώργος Λάνθιμος/ ΕΡΑ
Γιώργος Λάνθιμος/ ΕΡΑ
Εmma Stone/ ΕΡΑ
Εmma Stone/ ΕΡΑ
Jesse Plemons/ ΕΡΑ
Jesse Plemons/ ΕΡΑ
Alicia Silverstone/ ΕΡΑ
Alicia Silverstone/ ΕΡΑ
Aidan Delbis / ΕΡΑ
Aidan Delbis / ΕΡΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Η υπόθεση της ταινίας

Σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι, η ταινία εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

«Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων», σχολίασε λίγο νωρίτερα ο διάσημος σκηνοθέτης στη συνέντευξη Τύπου για το «Bugonia».

Εικόνες από το κόκκινο χαλί τη δεύτερη ημέρα:

Willem Dafoe/ ΕΡΑ
Willem Dafoe/ ΕΡΑ
Amal και George Clooney/ ΕΡΑ
Amal και George Clooney/ ΕΡΑ
Billy Crudup και Naomi Watts/ ΕΡΑ
Billy Crudup και Naomi Watts/ ΕΡΑ
Adam Sandler/ ΕΡΑ
Adam Sandler/ ΕΡΑ
Shailene Woodley/ ΕΡΑ
Shailene Woodley/ ΕΡΑ
Laura Dern/ ΕΡΑ
Laura Dern/ ΕΡΑ
Molly Sims/ ΕΡΑ
Molly Sims/ ΕΡΑ
Greta Gerwig/ ΕΡΑ
Greta Gerwig/ ΕΡΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «Βουγονία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος) και συνδέεται με μια αρχαία πεποίθηση για τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, η οποία συναντάται και στα γραπτά του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, όπου οι μέλισσες μπορούν να αναπαραχθούν από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας.

Tην παραγωγή του «Bugonia» υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο για την CJ ENM.

Η Focus Features αρχικά θα κυκλοφορήσει την ταινία στις 24 Οκτωβρίου σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ πριν την ευρεία προβολή της στις 31 Οκτωβρίου. Στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

