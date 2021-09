«Δεν υπάρχουν ενδείξεις» που να υποστηρίζουν τον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό της Νίκι Μινάζ πως τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού προκαλούν προβλήματα γονιμότητας διεμήνυσε ο κορυφαίος ιατρικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, Άντονι Φάουτσι προσθέτοντας πως η διάσημη ράπερ «πρέπει να «σκέφτεται διπλά» προτού διασπείρει ανυπόστατες πληροφορίες.



Ερωτηθείς, σε συνέντευξή του στο CNN, για τους ισχυρισμούς της Μινάζ πως φίλος ξαδέρφου της εμφάνισε στειρότητα μετά τον εμβολιασμό του, ο επικεφαλής των Εθνικών Ινστιτούτων Αλλεργιών και Μολυσματικών Νόσων ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν στοιχεία πως τα εμβόλια προκαλούν προβλήματα στην αναπαραγωγική υγεία, ούτε υπάρχει μηχανιστικός λόγος να υποθέτουμε πως θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Όπως πρόσθεσε, οι απανταχού υγειονομικοί αξιωματούχοι αγωνίζονται για την αποτροπή της διασποράς ψευδών πληροφοριών για τα εμβόλια στα social media, συμπληρώνοντας πως η Μινάζ ίσως δεν νείχε πρόθεση να διατυπώσει αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς, ωστόσο «πρέπει να σκέφτεται διπλά» πριν το κάνει.



Υπενθυμίζεται πως η γνωστή ράπερ με τα εκατομμύρια ακολούθων στα social media, έγραψε στο Τwitter πως «ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δε θα κάνει το εμβόλιο γιατί ένας φίλος του το έκανε και έγινε στείρος. Οι όρχεις του πρήστηκαν. Σε λίγες εβδομάδες θα παντρευόταν, τώρα η κοπέλα ακύρωσε το γάμο. Οπότε, προσευχηθείτε και βεβαιωθείτε πως είστε εντάξει με την απόφασή σας, πως δεν εκβιαστήκατε».

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied