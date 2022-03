Έξι μέτρα ψηλότερος από σήμερα ο Πύργος του Άιφελ - Έβαλαν νέα κεραία

O Πύργος του Άιφελ "ψήλωσε" σήμερα κατά 6 μέτρα αφού μια νέα κεραία ψηφιακού ραδιοφώνου στερεώθηκε στην κορυφή του μνημείου αυτού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το ύψος του Πύργου του Άιφελ, που κατασκευάστηκε από τον Γουσταύο Άιφελ στα τέλη του 19ου αιώνα, ανέρχεται πλέον σε 330 μέτρα μετά την αερομεταφορά με ελικόπτερο και την τοποθέτηση στην κορυφή του μιας κεραίας DAB+ (ψηφιακού ήχου).

«Δεν έχω σταματήσει να μεγαλώνω από 1889! Σήμερα γιορτάζουμε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο: Την εγκατάσταση μιας νέας κεραίας που με κάνει ψηλότερα από τα 324 στα 330 μέτρα!» γράφει η σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Άιφελ στο Twitter, συνοδευόμενη από τη φωτογραφία όπου φαίνεται ένα ελικόπτερο να εγκαθιστά τη νέα κεραία.

🇬🇧 I haven't stopped growing since 1889! Today we celebrate a new historic chapter: the installation of a new antenna that makes me grow from 324 meters to 330 meters!



