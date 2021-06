Μόδα έχει γίνει η μετακίνηση μπουκαλιών στις συνεντεύξεις τύπου του Euro 2020 μετά την κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μετακινήσει από μπροστά του δύο μπουκάλια Coca-Cola, προτρέποντας τον κόσμο να πίνει νερό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ζημιά 4 δισεκατομμυρίων στην εταιρεία. Ακολούθησε ο Πολ Πογκμπά που λόγω της θρησκείας του είναι αντίθετος με το αλκοόλ και μετακίνησε από μπροστά του μπουκάλια γνωστής μπύρας.

Τελευταίος ο Μανουέλ Λοκατέλι, ο οποίος επίσης τοποθέτησε μπροστά του ένα μπουκάλι με νερό και απομάκρυνε δυο μπουκάλια της Coca Cola. Δεν πείραξε ωστόσο τα μπουκάλια της μπύρας.

Από την πλευρά της η διοργάνωση προειδοποίησε τις ομάδες που συμμετέχουν στο Euro 2020 ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πρόστιμα εάν οι παίκτες τους συνεχίσουν να μετακινούν τα μπουκάλια στις συνεντεύξεις τύπου, που παρέχονται από χορηγούς.

«Η UEFA υπενθύμισε στις συμμετέχουσες ομάδες ότι οι συνεργασίες είναι αναπόσπαστο μέρος για την παράδοση του τουρνουά και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των γυναικών», ανέφεραν την Πέμπτη οι διοργανωτές του τουρνουά.

Ο διευθυντής της διοργάνωσης του Euro 2020 της Uefa, Martin Kallen, δήλωσε ότι οι παίκτες ήταν υποχρεωμένοι «να ακολουθήσουν (τους όρους) μέσω των κανονισμών της ομοσπονδίας του τουρνουά».

Ωστόσο, είπε ότι κατάλαβε τις ενέργειες των παικτών που, όπως ο Πογκμπά, έκανε την συγκεκριμένη κίνηση για θρησκευτικούς λόγους.

Ο Kallen σημείωσε ότι είναι πιθανή μία πειθαρχική δράση απέναντι στις κινήσεις αυτές.

Η UEFA δεν προτίθεται να προσβάλει άμεσα παίκτες ενώ τυχόν κυρώσεις εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών ομοσπονδιών.

«Από την πλευρά της η UEFA ποτέ δεν επιβάλλει πρόστιμο στους παίκτες απευθείας. Θα το κάνουμε πάντα μέσω του συμμετέχοντος εθνικού συλλόγου και στη συνέχεια θα μπορούσαν (οι σύλλογοι) να κοιτάξουν αν θα προχωρήσουν περισσότερο με τον παίκτη. Αλλά δεν πηγαίνουμε άμεσα στον παίκτη αυτή τη στιγμή» διευκρίνισε.

«Έχουμε τους κανονισμούς που υπογράφονται από τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες του BBC