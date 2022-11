Ετυμηγορία για τη μοιραία πτήση MH17 - «Καταρρίφθηκε από ρωσικής κατασκευής πύραυλο»

Ολλανδικό δικαστήριο ανακοίνωσε την ετυμηγορία του όσον αφορά στη συντριβή του αεροσκάφους της Malaysia Airlines πάνω απ΄την Ουκρανία το 2014, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους 298 επιβάτες και μέλη πληρώματος.

Στο εδώλιο κάθονται τρεις Ρώσοι και ένας Ουκρανούς που κατηγορούνται ως υπαίτιοι για τη συντριβή της πτήσης MH17.

Οι Ρώσοι Igor Girkin, Sergei Dubinsky και Oleg Pulatov και ο αποσχιστής Ουκρανός Leonid Kharchenko δεν βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς αρνήθηκαν να παρίσταντο στην ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Η διεθνής έρευνα έδειξε πως το αεροπλάνο, που πετούσε από Άμστερνταμ προς Κουάλα Λουμπούρ, χτυπήθηκε από πύραυλο που είχε παρασχεθεί από τη Μόσχα στους φιλορώσους αποσχιστές.

Η Ρωσία, να σημειωθεί, έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή.

Κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ο επικεφαλής του σώματος Hendrik Steenhuis δήλωσε ότι το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η MH17 καταρρίφθηκε από ρωσικής κατασκευής πύραυλο BUK.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές ισόβιας κάθειρξης και εντάλματα σύλληψης για τους τέσσερις άνδρες, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι.

