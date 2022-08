Estée Lauder: Σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του brand Tom Ford

Η Estée Lauder βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του πολυτελούς brand που δημιούργησε ο σχεδιαστής Tom Ford, σε μια συμφωνία που αναμένεται να αγγίξει τα 3 δισ. δολάρια ή και περισσότερα.

Οι ειδικοί του θέματος κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη εξαγορά του κολοσσού των καλλυντικών.

Η Estée Lauder με έδρα τη Νέα Υόρκη πουλάει κυρίως προϊόντα περιποίησης δέρματος, καλλυντικά και αρώματα. Οι μάρκες της περιλαμβάνουν τα προϊόντα MAC, Clinique, La Mer και Aveda. Με αγοραία αξία σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει τα μέσα για να κάνει μια τέτοια συμφωνία, σχολιάζει η Wall Street Journal.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ωστόσο ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία. Η Estée Lauder δεν είναι ο μόνος επίδοξος μνηστήρας της Tom Ford, λέει άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ο οίκος Tom Ford είναι περισσότερο γνωστός για τα ανδρικά ρούχα, αν και πουλάει επίσης γυναικεία και αξεσουάρ, καθώς και μια ταχέως αναπτυσσόμενη σειρά καλλυντικών και αρωμάτων.

Η Estée Lauder ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επιχείρηση αυτή, με την οποία έχει ήδη μια μακροχρόνια συμφωνία.

Το Bloomberg ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι ο οίκος Tom Ford είναι ανοιχτός προς εξαγορά.

Ο οίκος Tom Ford θεωρείται ένα brand με ιδιαίτερο κύρος, που σημαίνει ότι έχει απήχηση στους πιο απαιτητικούς καταναλωτές.

Τα στελέχη της Estée Lauder ανέφεραν ότι η Tom Ford ήταν μεταξύ μιας σειράς εμπορικών brand με διψήφια αύξηση πωλήσεων και τόνισαν την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για τέτοιους οίκους πολυτελείας στην Κίνα.

Το 2005, ο Tom Ford συμβουλεύτηκε την Estée Lauder για ένα άρωμα, το Youth-Dew Amber Nude. Υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη και διανομή αρωμάτων και καλλυντικών με την επωνυμία Tom Ford Beauty αμέσως μετά.

Ο Ford, με καταγωγή από το Τέξας, ίδρυσε το ομώνυμο brand μετά από μια μακρά θητεία ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην Gucci.

Η πορεία του σε νεαρή ηλικία απεικονίζεται και στην ταινία του 2021 «House of Gucci», η οποία εξιστορεί τη δραματική ιστορία της οικογένειας και του οίκου μόδας Gucci.

Η Estée Lauder ήταν ενεργός αγοραστής όλα αυτά τα χρόνια, αλλά οι συμφωνίες της ήταν σχετικά μικρές.

Πλήρωσε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει την υπόλοιπη καναδική εταιρεία ομορφιάς Deciem Inc. το 2021 και ανάλογο ποσό για την κορεατική εταιρεία περιποίησης δέρματος Have & Be Co. το 2019.

Λίγα χρόνια πριν, είχε εξαγοράσει έναντι 1,5 δισ. δολαρίων την Too Faced Cosmetics LLC.

Με πληροφορίες της Wall Street Journal