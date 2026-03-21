Έσεξ: Αναστέλλεται η χρήση καμερών αναγνώρισης προσώπου λόγω ανησυχιών για φυλετικές διακρίσεις

Η αστυνομία του Έσεξ ανέστειλε τη χρήση καμερών αναγνώρισης προσώπου, μετά από μελέτη που διαπίστωσε πιθανή «φυλετική μεροληψία».

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Έσεξ διέκοψε τη χρήση της τεχνολογίας ζωντανής αναγνώρισης προσώπου (Live Facial Recognition - LFR), αφού μελέτη έδειξε ότι οι κάμερες ήταν σημαντικά πιο πιθανό να στοχοποιούν μαύρους πολίτες σε σχέση με άτομα άλλων εθνοτήτων.

Έσεξ: Η μελέτη του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ

Το ICO ανέφερε ότι η αστυνομία του Έσεξ ανέστειλε τη χρήση της τεχνολογίας LFR «αφού εντόπισε πιθανούς κινδύνους ακρίβειας και μεροληψίας», προειδοποιώντας παράλληλα και άλλες αστυνομικές δυνάμεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Τα συστήματα LFR τοποθετούνται είτε σε σταθερά σημεία είτε σε οχήματα (βαν).

Η αστυνομία του Έσεξ ανέθεσε σε ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ να πραγματοποιήσουν μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 188 άτομα που πέρασαν μπροστά από κάμερες τοποθετημένες σε σημασμένα αστυνομικά οχήματα στο Τσέλμσφορντ. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έδειξαν ότι περίπου οι μισοί από όσους βρίσκονταν σε λίστα παρακολούθησης ταυτοποιήθηκαν σωστά, ενώ τα λάθη ήταν εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, το σύστημα ήταν πιο πιθανό να ταυτοποιεί σωστά άνδρες σε σχέση με γυναίκες και «στατιστικά σημαντικά πιο πιθανό να ταυτοποιεί σωστά μαύρους συμμετέχοντες σε σχέση με άτομα άλλων εθνοτικών ομάδων».

Το εύρημα αυτό «εγείρει ζητήματα δικαιοσύνης που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση», αναφέρει η έκθεση. Ένας από τους συγγραφείς της, ο εγκληματολόγος Δρ Ματ Μπλαντ, δήλωσε: «Αν είσαι παραβάτης και περνάς μπροστά από κάμερες αναγνώρισης προσώπου όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο Έσεξ, οι πιθανότητες να εντοπιστείς ως καταζητούμενος είναι μεγαλύτερες αν είσαι μαύρος. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση».

Με πληροφορίες από The Guardian