Το μέλλον είναι εδώ: Δημοσιογράφος ταυτοποιεί αγνώστους στον δρόμο με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και παρουσιάζει γυαλιά αναγνώρισης προσώπου με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει προκαλέσει ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία, αναδεικνύοντας τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο βίντεο, ο Ολλανδός δημοσιογράφος Αλεξάντερ Κλόπινγκ δοκιμάζει τα υποτιθέμενα γυαλιά, τα οποία φέρεται να μπορούν να αναγνωρίζουν άτομα σε πραγματικό χρόνο μέσω ανάλυσης των χαρακτηριστικών του προσώπου τους.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο Κλόπινγκ φαίνεται να φορά τα γυαλιά αυτά ενώ συνομιλεί με ανυποψίαστους πολίτες σε δημόσιους χώρους. Ο δημοσιογράφος, φορώντας καμπαρντίνα για να μην κινήσει υποψίες, κάνει απλές ερωτήσεις σε άτομα. Ένα ξεχωριστό παράθυρο στην οθόνη του βίντεο δείχνει προσομοιώσεις, με το σύστημα να καταλήγει φαινομενικά σε συμπεράσματα για την ταυτότητα των ατόμων.

Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει την ανάλυσή του, ο Κλόπινγκ διασταυρώνει τις πληροφορίες ρωτώντας τα άτομα για το όνομά τους και άλλες προσωπικές λεπτομέρειες, επιβεβαιώνοντας τα φαινομενικά αποτελέσματα. Οι αντιδράσεις των ατόμων στο βίντεο είναι έκπληκτες, τονίζοντας το πόσο τρομακτική μπορεί να είναι αυτή η τεχνολογία. Σημειώνεται ότι το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε μοιάζει με την πλατφόρμα PimEyes, γνωστή για την αναγνώριση προσώπου.

Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχουν ανεξάρτητες πηγές που να διασταυρώνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Αν και η ύπαρξη αναγνώρισης προσώπου είναι γνωστή, το επίπεδο πολυπλοκότητας που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει εμπορικά εφαρμοστεί.

Ο Κλόπινγκ εξήγησε τον σκοπό της δοκιμής: «Πήγα στο Zuidas για να προκαλέσω τρόμο στους ανθρώπους. Για ένα θέμα σχετικά με την AI στο Eva, θέλαμε να δείξουμε πόσο απλή αλλά και τρομακτική είναι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου—ιδιαίτερα σε συνδυασμό με έξυπνα γυαλιά. Μερικά δευτερόλεπτα βίντεο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις δημόσιες μεταφορές ήταν αρκετά για να ανακαλύψουμε το όνομα, τον εργοδότη και διάφορες άλλες λεπτομέρειες».

