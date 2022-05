Ερντογάν: «Θα βάλουμε τους σημερινούς Βυζαντινούς στα ράφια της ιστορίας»- Φιέστα για την άλωση της Πόλης

Με μεγάλους εορτασμούς πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «πρωταγωνίστησε» σε μεγάλη φιέστα νεο-οθωμανικού χαρακτήρα στο παλαιό αεροδρόμιο της πόλης.

Ο Ερντογάν μίλησε από μια μεγάλη εξέδρα έχοντας δίπλα τη σύζυγό του Εμινέ, τον πρόεδρο της Βουλής και τον ακροδεξιό εταίρο του Μπαχτσελί.

«Ο Σουλτάνος Μωάμεθ έθαψε τα όνειρα του Βυζαντίου και πραγματοποίησε τα όνειρα των Μουσουλμάνων για 7 αιώνες. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είναι η σφραγίδα του πολιτισμού μας σε αυτή τη γεωγραφία», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «χτίζοντας βήμα-βήμα το όραμά μας για το 2053, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τους σημερινούς βυζαντινούς και τις δολοπλοκίες τους στα σκονισμένα ράφια της ιστορίας». «Πρέπει να ξέρουμε ότι η Κωνσταντινούπολη δεν είναι το μόνο θέμα εδώ. Ο αγώνας για την Αγία Σοφία είναι από μόνος του ένας λόγος για να ξεχυθεί το μίσος στους δρόμους», τόνισε.

«Ο Σουλτάνος ​​Μωάμεθ ο Πορθητής δεν είναι μόνο ο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης, είναι επίσης ο κατακτητής της Σερβίας, της Πελοποννήσου, της Αθήνας, της Βλαχίας, της Μολδαβίας, της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας», είπε ο Ερντογάν.

