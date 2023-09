Ερντογάν: Εκνευρίστηκε με ερώτηση σε συνέντευξη- «Μην με διακόπτετε, πρέπει να δείξετε σεβασμό»

Αναφορές στις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας, αλλά και αντιπαράθεση με την δημοσιογράφο περιείχε η τελευταία συνέντευξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πριν από 20 μέρες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, έλεγε πως «οι Έλληνες κατέστρεψαν και έκαψαν την Σμύρνη φεύγοντας» και πως το 1922 «ο πόλεμος στο πεδίο κερδήθηκε ενάντια στον εχθρό που μόλυνε την αιώνια πατρίδα της Ανατολίας με ύπουλες φιλοδοξίες και βρώμικες μπότες». Ωστόσο σε νέα τοποθέτησή του υποστήριξε πως: «Με την Ελλάδα είμαστε φίλοι πολλές δεκαετίες, ποτέ δεν πολεμήσαμε σε αντίθετα στρατόπεδα». Ο Ερντογάν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και αύριο θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Συνεχίζοντας την παγιωμένη τακτική του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο δίκτυο PBS και στη δημοσιογράφο Άμνα Ναβάζ μίλησε αρχικά για τα εμπόδια που θέτει η Τουρκία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο αυτής της κουβέντας ερωτήθηκε και για το κατά πόσο η ενδεχόμενη πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ στη χώρα του θα μπορούσε να αμβλύνει τις αντιστάσεις. «Θεωρώ πως αυτά τα δύο θέματα δεν πρέπει να σχετίζονται», απάντησε.

Ειδικά για τις αντιρρήσεις του γερουσιαστή Μπόμπ Μενέντεζ πάνω στο θέμα ο Ερντογάν ανέφερε: «Ο Μπομπ Μενέντεζ δεν γνωρίζει πολύ την Τουρκία. Και ο Μενέντεζ δεν φαίνεται να γνωρίζει ούτε τον Tαγίπ Ερντογάν. Με την Ελλάδα είμαστε φίλοι πολλές δεκαετίες. Ποτέ δεν πολεμήσαμε σε αντίθετα στρατόπεδα. Φαίνεται ότι ο Μενέντεζ έχει υιοθετήσει μια εχθρική προσέγγιση στην Τουρκία και προσπαθεί να μας παρασύρει σε ορισμένες συζητήσεις της δικής του επιλογής, αλλά εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος αυτού. Η φιλία μας με την Ελλάδα δεν είναι όπως την παρουσιάζουν».

Ωστόσο όταν ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για την τύχη που έχουν όσοι αντιστέκονται στο καθεστώς του έχασε την ψυχραιμία του.

Η δημοσιογράφος έθεσε στον Ερντογάν την εξής ερώτηση: «Η πρώην δημοσιογράφος Sedef Kabaş συνελήφθη επειδή σας προσέβαλε με τα tweets της. Ο ακτιβιστής Osman Kavala καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Απρίλιο. Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Σελαχατίν Ντεμιρτάς βρίσκεται στη φυλακή από το 2016. Αυτοί που σας επικρίνουν. Η σύλληψη τόσων πολλών ανθρώπων δημιουργεί την αντίληψη ότι θέλετε να φιμωθούν και ότι πιστεύετε ότι αποτελούν απειλή για εσάς. Πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν απειλή για εσάς;»

Ο Ερντογάν απάντησε στην ερώτηση με ερώτηση: «Γιατί σας απασχολεί τόσο πολύ αυτό;» και δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τα τρία πρόσωπα ελήφθησαν από την τουρκική δικαιοσύνη. Στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντέδρασε όταν η δημοσιογράφος παρενέβη κατά την απάντησή του και προσπάθησε να σχολιάσει την απόφαση για τον Ντεμιρτάς. «Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε. Μην με διακόπτετε, πρέπει να δείξετε σεβασμό. Πρέπει να σεβαστείτε και την απόφαση της δικαστικής εξουσίας», είπε χαρακτηριστικά.

