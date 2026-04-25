Έρευνα: Η εργασία σκοτώνει 840.000 ανθρώπους ετησίως, με το άγχος να αποτελεί το βασικότερο αίτιο

Ποιοι είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου που δημιουργούν επιβλαβή εργασιακά περιβάλλοντα που βλάπτουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων

Πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από προβλήματα υγείας που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία - συμπεριλαμβανομένων των πολλών ωρών εργασίας, της εργασιακής ανασφάλειας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας - σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εργασία σχετίζονται κυρίως με καρδιαγγειακές παθήσεις και διαταραχές ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας.

«Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι εξελίσσονται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στον σύγχρονο κόσμο», δήλωσε η Manal Azzi, επικεφαλής της ομάδας για την πολιτική και τα συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OSH) στην ILO.

«Η βελτίωση του ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, αλλά και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, των επιδόσεων του οργανισμού και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Η εργασία διαμορφώνει την ταυτότητα, τις κοινωνικές σχέσεις και την οικονομική ασφάλεια, ενώ ο σχεδιασμός και η οργάνωσή της καθορίζουν αν είναι συνεκτική και διαθέτει επαρκείς πόρους ή αν οι υπερβολικές απαιτήσεις, η ασαφής κατανομή ρόλων και η αίσθηση αδικίας προκαλούν βλάβη.

Ποιες είναι οι βασικές αιτίες

Η έκθεση εντοπίζει τις πολλές ώρες εργασίας, τον εκφοβισμό, την εργασιακή πίεση, την ανισορροπία προσπάθειας–ανταμοιβής, την εργασιακή ανασφάλεια, τη βία και την παρενόχληση ως τους κύριους παράγοντες κακής υγείας των εργαζομένων.

«Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι πολλές ώρες εργασίας, ένας κρίσιμος ψυχοκοινωνικός παράγοντας κινδύνου που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού, παραμένουν διαδεδομένες», σημείωσαν οι συντάκτες.

Η ILO εκτιμά ότι παγκοσμίως το 35% των εργαζομένων εργάζεται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Έρευνα του ΠΟΥ έδειξε ότι η εργασία 55 ή περισσότερων ωρών εβδομαδιαίως συνδέεται με περίπου 35% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού και 17% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από ισχαιμική καρδιοπάθεια, σε σύγκριση με εργασία 35–40 ωρών.

Ο εκφοβισμός και άλλες μορφές παρενόχλησης και βίας αποτελούν επίσης σημαντικό πρόβλημα.

Η έκθεση σημειώνει ότι το 23% των εργαζομένων παγκοσμίως έχει βιώσει τουλάχιστον μία μορφή βίας ή παρενόχλησης στην επαγγελματική του ζωή, με την ψυχολογική βία να είναι η πιο συχνή (18%).

Τι μπορεί να γίνει

Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία και οι νέες μορφές απασχόλησης αναδιαμορφώνουν το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον, απαιτώντας από τους οργανισμούς να εντοπίζουν κινδύνους και να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα.

Αυτά πρέπει να αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης φόρτου εργασίας, της σαφήνειας ρόλων, του επιπέδου στελέχωσης και των ωρών εργασίας.

Όταν η πρόληψη δεν επαρκεί, η ILO ζητά έγκαιρη υποστήριξη δίχως στιγματισμό, όπως πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, προσωρινές προσαρμογές εργασίας, συμβολή επαγγελματιών υγείας στην εργασία και δίκαιες διαδικασίες επιστροφής στην εργασία.

Με πληροφορίες από euronews.com

