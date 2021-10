Πολλοί είναι οι νεκροί και οι τραυματίες της επίθεσης με τόξο από άνδρα, στη νορβηγική πόλη Κόγκσμπεργκ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ο ύποπτος συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του και η ταυτότητα ούτε ο ακριβής αριθμός των νεκρών.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Απ'ό,τι προκύπτει από την πληροφόρηση που έχουμε, το άτομο αυτό ενήργησε μόνο» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Oeyvind Aas στους δημοσιογράφους.

«Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και δυστυχώς επίσης πολλοί νεκροί» πρόσθεσε ο ίδιος.

