Επίθεση με αυγά κατά του βασιλιά Καρόλου - «Η χώρα χτίστηκε με το αίμα σκλάβων» φώναξε ο δράστης

Συνελήφθη άνδρας στο Γιορκ ο οποίος πέταξε αυγά κατά του βασιλιά Καρόλου και της βασιλικής συζύγου, Καμίλα.

Αρκετοί αστυνομικοί ακινητοποίησαν στον ύποπτο στο έδαφος μετά τη ρίψη των αυγών κατά τη διάρκεια περιπάτου του βασιλικού ζεύγους.

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

🎥 @itvnews pic.twitter.com/b82XQlQPZf