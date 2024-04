New York Times: 185 drones και 36 πύραυλοι Κρουζ εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ

Επικίνδυνη είναι κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απάντησε στην επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του στη Δαμασκό που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), συμπεριλαμβανομένου του ταξίαρχου, Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχεντί με ομοβροντία πυραύλων, και drones.

Μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), πάνω από 200 πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναχαιτίστηκε εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου.

Footage showing one of the Impacts of an Iranian Medium-Range Ballistic Missile earlier in the Negev Desert of Southern Israel. pic.twitter.com/QExRPcGMey — OSINTdefender (@sentdefender) April 13, 2024

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους το Ιράν εκτόξευσε 185 drones και 36 πυραύλους Κρουζ. Οι περισσότερες εκτοξεύσεις έγιναν από το Ιράν αν και υπήρξαν ορισμένες από Ιράκ και Υεμένη. Το Ιράν εκτόξευσε και 110 πυραύλους εδάφους-εδάφους, γράφουν οι New York Times.

Crazy Footage from tonight showing what appears to be an Exo-Atmospheric Interception, an Interception which occurs Outside the Earth’s Atmosphere, of an Iranian Ballistic Missile over Israel; the Intercept was likely conducted by the Israeli “Arrow 3” Hypersonic Surface-to-Air… pic.twitter.com/yzjW7rtThK — OSINTdefender (@sentdefender) April 14, 2024

Ακόμη, σύμφωνα με το CNN, oι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν περισσότερα από 70 drones και τουλάχιστον τρεις βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν. Τους βαλλιστικούς πύραυλους αναχαίτισαν πολεμικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ «μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη», προειδοποιώντας το να μην κάνει «άλλο ένα λάθος, ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει «σημαντική απάντηση», όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα. «Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από κάθε απειλή», τόνισε στο διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

Την είδηση της επίθεσης μετέδωσε πρώτος στο X (Twitter) ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ. «ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ιράν εξαπολύει επίθεση κατά του Ισραήλ χρησιμοποιώντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μου είπαν τέσσερις Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι», έγραψε στο X.

Η διεθνής κοινότητα ανέμενε μία αντίδραση, για την οποία είχε προειδοποιήσει η Τεχεράνη, μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό, όπου σκοτώθηκαν επτά άτομα. «Σε απάντηση στο έγκλημα του Σιωνιστικού καθεστώτος που επιτέθηκε στο προξενείο στη Δαμασκό, η Πολεμική Αεροπορία των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε ορισμένους στόχους στα εδάφη του Σιωνιστικού καθεστώτος με δεκάδες drones και πυραύλους», μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Footage captures interceptions above the Knesset and throughout Jerusalem's skies.



📷 by Elhanan Goldberg via X pic.twitter.com/sbyw2d43Dq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 13, 2024

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης πως η «μεγάλη» επιχείρηση με τη χρήση drones και πυραύλων ονομάζεται «Αληθινή Υπόσχεση» και αποτελεί «μέρος της τιμωρίας του Ισραήλ» για τα «πολυάριθμα εγκλήματά του», όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

🚨Sirens sounding across Israel🚨 pic.twitter.com/BuDasagr10 — Israel Defense Forces (@IDF) April 13, 2024

