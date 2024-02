Επίθεση ενόπλων στην Ιερουσαλήμ - Ένας νεκρός οκτώ τραυματίες

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση αδιακρίτως σε αυτοκινητόδρομο, σε προάστιο της Ιερουσαλήμ, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών του Ισραήλ (MDA), Έλι Μπιν, μιλώντας στο Channel 12, ένα εκ των θυμάτων της επίθεσης κατέληξε.

Shooting attack near Maale Adulim, just east of Jerusalem: 8 injured, 3 in critical condition.



Two terrorists neutralized at the scene. pic.twitter.com/olJtX9NYP2