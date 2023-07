Επεισόδια με δύο νεκρούς μετά από μαζικές διαδηλώσεις στην Κένυα

Δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από τις μαζικές διαδηλώσεις στην Κένυα.

Ο αριθμός των θυμάτων μετά από τις διαδηλώσεις στην Κένυα έφτασε στους δύο το Σάββατο, όπως δήλωσε στο AFP νοσοκομειακός αξιωματούχος, αφού ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα κάλεσε τους Κενυάτες να κατέβουν στους δρόμους κατά της αύξησης των φόρων. Η αστυνομία έκανε την Παρασκευή χρήση δακρυγόνων στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, με στόχο την αυτοκινητοπομπή του Οντίνγκα, και έλαβε παρόμοια μέτρα κατά των διαδηλώσεων στις πόλεις Μομπάσα και Κισούμου.

«Είχαμε άλλον έναν νεκρό στα θύματα, ανεβάζοντας τώρα τον αριθμό των θανάτων σε δύο ως αποτέλεσμα των διαδηλώσεων χθες», δήλωσε ο Τζορτζ Ρέι, ο διευθύνων σύμβουλος του Jaramogi Oginga Odinga Teaching & Referral Hospital στο Κισούμου, προπύργιο της αντιπολίτευσης στη λίμνη Βικτώρια. Το Σάββατο, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον αρκετών εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην αρχιδικαστή Γουίλι Μουτούνγκα, καθώς ζητούσαν την απελευθέρωση δεκάδων ανθρώπων που είχαν τεθεί υπό κράτηση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, όπως δήλωσαν ακτιβιστές.

«Δεν δικαιολογείται καθόλου η αστυνομία να μας εκτοξεύει δακρυγόνα όταν έχουμε έρθει ειρηνικά για να ζητήσουμε την απελευθέρωση αθώων ακτιβιστών που κρατούνται στα κελιά από χθες», δήλωσε δικηγόρος των ακτιβιστών. «Κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους.

Ομάδες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κένυα, καταδίκασαν την Παρασκευή την αστυνομία για «αυθαίρετες συλλήψεις» και χρήση «υπερβολικής βίας» στον τελευταίο κύκλο των διαδηλώσεων.

The number of people killed in protests in Kenya rose to two on Saturday, a hospital official told AFP, after opposition leader Raila Odinga urged Kenyans to take to the streets against tax hikes. Police on Friday fired tear gas targeting Odinga's convoy.

Comrades have been violently dispersed from Central Police Station

One Shot Dead, Two Injured During Saba Saba Protests In Kisumu. One person died from a police gunshot wound in Kisumu on Friday following day-long Saba Saba Day protests in most parts of the lakeside city.

