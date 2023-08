Ενυδρίδα επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις γυναίκες

Επίθεση από ενυδρίδα σημειώθηκε στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών γυναικών.

Πρόκειται για τρεις τουρίστριες, οι οποίες τραυματίστηκαν στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, με τη μια από τις οποίες να είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε στον ποταμό Τζέφερσον στην πολιτεία της Μοντάνα. Οι τρεις γυναίκες κατέβαιναν ήρεμα με τα φουσκωτά στρώματα, όταν τους επιτέθηκε ποταμίσια ενυδρίδα.

«Γύρω στις 20.30, οι τρεις γυναίκες είδαν μία ή δύο ενυδρίδες. Μια ενυδρίδα πλησίασε και τους επιτέθηκε», τόνισαν οι αρχές. «Οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν» και «η μία από αυτές, της οποίας τα τραύματα ήταν πιο σοβαρά, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο», συμπλήρωσαν.

Οι αρχές πρόσθεσαν επίσης πως η ενυδρίδα αν και θεωρείται χαριτωμένη, με το μικρό κεφάλι της να προεξέχει από το νερό και τα μικρά ευκίνητα πόδια της, δεν παύει να είναι επικίνδυνη. «Αν και οι επιθέσεις από ενυδρίδες είναι κάτι σπάνιο, αυτές μπορεί να θέλουν να προστατεύσουν» τα μικρά τους, τον χώρο και την τροφή τους, επισημαίνουν οι αρχές, συνιστώντας στο κοινό να κρατά αποστάσεις από αυτά τα ζώα. Συνέστησαν επίσης πως σε περίπτωση επίθεσης ενυδρίδας, «παλέψτε» και φύγετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε προς την ξηρά.

Υπενθυμίζεται πως στα μέσα Ιουλίου, μια πεντάχρονη θαλάσσια ενυδρίδα έγινε πρωτοσέλιδο στον αμερικανικό Τύπο αφού επιτέθηκε σε μια ομάδα σέρφερ στη Σάντα Κρουζ, στο Σαν Φρανσίσκο, για να τους αρπάξει την πολύτιμη σανίδα. Ένα βίντεο με το ζώο, που φαίνεται να σκαρφαλώνει τολμηρά σε μια σανίδα κάτω από το τρομαγμένο βλέμμα ενός λάτρη του θαλάσσιου σκι και το ζώο να καταλήγει να δαγκώνει τη σανίδα, έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Three woman floating on a Montana river attacked by otterhttps://t.co/UsEACCp8XJ