Εμφανίστηκε σπάνιο λευκό βουβάλι σε πάρκο της Τανζανίας

Ένα λευκό βουβάλι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο εθνικό πάρκο Tarangire, στην Τανζανία.

Το συμβάν προσέλκυσε το ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων τουριστών που έσπευσαν στην νότια περιοχή της λίμνης Manyara για να το δουν από κοντά.

Το βουβάλι εθεάθη για πρώτη φορά τη Δευτέρα 16 Μαΐου στο πάρκο και πλέον έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο.

Το λευκό βουβάλι είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από τα άλλα βουβάλια όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα The Citizen σημειώνοντας ότι το σπάνιο λευκό βουβάλι θεωρείται ιερό σε ορισμένες τοπικές κοινότητες.

Amazing sighting of a white buffalo in the Tarangire national park, Tanzania. Nature will never cease to amaze us! pic.twitter.com/R5O1564Nmu