Νέες αναταράξεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων προκάλεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία του θα μπορούσε να δεχτεί ξανά συναλλαγές bitcoin στο μέλλον, με προϋποθέσεις.

«Όταν αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων τουλάχιστον 50% καθαρή ενέργεια, με περαιτέρω τάσεις αύξησης τότε η Tesla θα επιτρέψει τη χρήση τους για την αγορά οχημάτων».

Με αυτό το tweet, ο Έλον Μασκ σημείωσε για μία ακόμα φορά ότι για την επαναφορά της επιλογής του bitcoin ως μέσο απόκτησης ενός Tesla αυτοκινήτου είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.