Έλον Μασκ: Η Ιαπωνία «θα πάψει να υπάρχει» αν δεν αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα

Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε πως η Ιαπωνία θα «πάψει να υπάρχει» αν δεν αντιμετωπίσει τους πτωτικούς δείκτες γεννητικότητας, προκαλώντας ζωηρή συζήτηση και αντεγκλήσεις στο Twitter.

«Με κίνδυνο να δηλώσω το προφανές, εκτός αν κάτι αλλάξει ώστε οι γεννήσεις να ξεπεράσουν τους θανάτους, η Ιαπωνία σταδιακά θα πάψει να υπάρχει. Αυτό θα ήταν μεγάλη απώλεια για τον κόσμο» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla - o οποίος προσφάτως έκλεισε συμφωνία εξαγοράς του Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.