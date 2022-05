Το αινιγματικό tweet του Έλον Μασκ – Αποχαιρετά σε περίπτωση «μυστηριώδους θανάτου»

Ο Έλον Μασκ έκανε μία περίεργη ανάρτηση σήμερα, Δευτέρα, η οποία έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα.

«Εάν πεθάνω υπό μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πριν από λίγο διάστημα ολοκλήρωσε την αγοροπωλησία του Twitter.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya