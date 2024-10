Έλον Μασκ: Δίνει $47 σε κάθε Αμερικανό που μαζεύει υπογραφές για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή

Ο Έλον Μασκ προσφέρει $47 σε κάθε εγγεγραμμένο ψηφοφόρο που θα προσελκύσει και άλλους πολίτες στην υπογραφή μίας καμπάνιας για την υποστήριξη της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, όπως έγραψε στο X ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, του America PAC, μίας πολιτικής οργάνωσης που διαθέτει πόρους για την προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την συγκέντρωση εκατομμυρίων υπογραφών σε συγκεκριμένες κομβικές Πολιτείες για τις εκλογές της 5ής Νοεμβρίου.

For every person you refer who is a swing state voter, you get $47! Easy money. https://t.co/5jCNuXIaui

«Για κάθε ψηφοφόρο σε Πολιτεία-κλειδί που παραπέμπετε, εσείς παίρνετε $47! Εύκολο χρήμα», έγραψε ο Μασκ, με ανάρτησή του στο δικής του ιδιοκτησίας μέσο, X. Οι Πολιτείες στις οποίες αναφέρεται είναι η Πενσυλβάνια, η Τζόρτζια, η Νεβάδα, η Αριζόνα, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και η Βόρεια Καρολίνα.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ ζητά από τους ακολούθους του να υπογράψουν αίτηση για την υπεράσπιση των δύο πρώτων τροποποιήσεων του Αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνουν με την σειρά το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και την οπλοκατοχή.

Η δράση αυτή διοργανώνεται από το America PAC, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση ή πολιτική επιτροπή (PAC σημαίνει Political Action Comittee), στόχος της οποίας είναι να συγκεντρώσει και να διαθέσει κεφάλαια στην προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ. Στις ΗΠΑ, τα λεγόμενα «PAC's» παίζουν σημαντικό ρόλο στην συγκέντρωση χρηματοδότησης για πολιτικούς σκοπούς, όχι μόνο σε ομοσπονδιακό, αλλά ακόμη και σε τοπικά επίπεδα.

Ο Ελον Μασκ, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, ίδρυσε το America PAC το 2024, με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο ισχυρός άνδρας της Tesla θα συνεισφέρει $45 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα στην καμπάνια του Τραμπ, προτού ο ίδιος το διαψεύσει.

Μετά από την ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες των social media που αναρωτήθηκαν κατά πόσο η κινητοποίηση ψηφοφόρων υπό την αμοιβή χρημάτων είναι νόμιμη. Η απάντηση είναι πώς από την στιγμή που τα κίνητρα δίνονται για την συγκέντρωση υπογραφών και όχι ψήφων, τότε η ενέργεια δεν είναι παράνομη.

Παρότι ο Μασκ, αφότου αγόρασε το Twitter, είχε δηλώσει ότι η πλατφόρμα πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερη, ο ίδιος δεν διστάζει να κρύψει την προτίμηση του στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally