Ελβετία: Κατασκεύασαν τον ψηλότερο τρισδιάστατα εκτυπωμένο πύργο στον κόσμο σε μια πόλη με μόνο 11 κατοίκους

Στη μικρή πόλη Mulegns, στην Ελβετία κατασκευάστηκε- με καινοτόμες τεχνικές- ο ψηλότερος τρισδιάστατα εκτυπωμένος πύργος στον κόσμο.

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ζυρίχης δημιούργησε τον ψηλότερο τρισδιάστατα εκτυπωμένο πύργο στον κόσμο, με την ονομασία Tor Alva (Λευκός Πύργος).

Το νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ του πανεπιστημίου και του πολιτιστικού ιδρύματος Origen με στόχο την αναζωογόνηση της ιστορικής, αλλά ερημωμένης πόλης, η οποία πλέον έχει μόνον 11 κατοίκους.

The world's largest 3D-printed building was inaugurated on May 20th in Mulegns, Switzerland! Standing 30 meters tall, the 'Tor Alva', a white tower, is the initiative of the ORIGEN FESTIVAL CULTURAL. This project was shaped by ETH Zürich. 🖨️

More info: https://t.co/ivQKMoh1yQ pic.twitter.com/IFxsizPrQL