Εκτός λίστας μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς το Λίβερπουλ - Η απόφαση της UNESCO

Η αγγλική πόλη Λίβερπουλ αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αφού η πολιτιστική αυτή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών έκρινε ότι νέα κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, υπονόμευσαν την ελκυστικότητα που έχουν οι βικτοριανές της αποβάθρες.

Το Λίβερπουλ χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2004 και εντάχθηκε στη σχετική λίστα όπου περιλαμβάνονται μνημεία όπως το Σινικό Τείχος, το Τατζ Μαχάλ και ο Πύργος της Πίζας. Η πόλη είναι μόλις το τρίτο μέρος που αφαιρείται από τον κατάλογο αυτόν.

Ύστερα από ψηφοφορία στην Κίνα των μελών της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η UNESCO ανέφερε στο Twitter ότι το Λίβερπουλ θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο του παγκόσμιου πολιτιστικού οργανισμού.

World Heritage Committee deletes Liverpool Maritime Mercantile City from UNESCO’s #WorldHeritage List – more information soon.https://t.co/8A7OGJynp8 #44WHC pic.twitter.com/t6vVrfAjDW