Έκρηξη στο Τενεσί: Στους 16 οι νεκροί - Ζωντανοί δύο άνθρωποι που θεώρουσαν ότι σκοτώθηκαν

Από την έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο, επίσημο απολογισμό.

Ο απολογισμός είναι αναθεωρημένος προς τα κάτω και δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Σάββατο, καθώς δύο άνθρωποι που θεωρείτο πως βρίσκονταν στο εσωτερικό και σκοτώθηκαν, διαπιστώθηκε πως είναι στη ζωή.

Η έκρηξη έγινε το πρωί προχθές Παρασκευή στην πόλη Μπάκσνορτ, στην πολιτεία Τενεσί, και κατέστρεψε ολοσχερώς κτίριο εργοστασίου της Accurate Energetic Systems, που παράγει εκρηκτικά για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, τον τομέα της αεροδιαστημικής, καθώς και για κατεδαφίσεις.

Αφού νωρίτερα ανέφερε πως οι αρχές υποθέτουν ότι οι 18 αγνοούμενοι ήταν όλοι νεκροί, «μπορέσαμε να εντοπίσουμε και να εξακριβώσουμε ότι δυο άνθρωποι δεν βρίσκονταν στην εγκατάσταση» την στιγμή της καταστροφής, είπε χθες ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, ο Κρις Ντέιβις.

Οι αρχές πάντως, είχαν δώσει αρχικά κι άλλο απολογισμό- με 19 αγνοούμενους- πριν τον αναθεωρήσουν οριακά προς τα κάτω.

Εξήγησε πως οι αρχές αρχικά υπέθεταν πως οι δυο άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν στο εσωτερικό του εργοστασίου επειδή βρήκαν όχημα και προσωπικά τους αντικείμενα επιτόπου.

Η εγκατάσταση βρισκόταν σε δασική έκταση, μακριά από αστικές ζώνες, πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

Εικόνες από ελικόπτερο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς, έδειχναν κτίριο που είχε καταστραφεί εντελώς και καιγόταν και οχήματα διαλυμένα από την ισχυρή έκρηξη.

Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν και διασκορπίστηκαν σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το εργοστάσιο, είπε ο Κρις Ντέιβις προχθές. Πολυμελής ομάδα επιθεώρησε την τοποθεσία για να εγγυηθεί πως δεν υπήρχαν χημικές ουσίες που θα καθιστούσαν το έργο των αρχών επικίνδυνο.

Έκρηξη στο Τενεσί: Τι αναφέρει η εταιρεία για το «τραγικό δυστύχημα»

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου της, η Accurate Energetic Systems έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα».

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι στις οικογένειες, στους συναδέλφους και στον πληθυσμό που επλήγη από το συμβάν αυτό», πρόσθεσε η διοίκηση της επιχείρησης.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1980, λέει πως «ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την κατασκευή, τον χειρισμό και την αποθήκευση μεγάλης γκάμας προϊόντων των τομέων της ενέργειας και των εκρηκτικών για τους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των εμπορικών κατεδαφίσεων».

Από την πλευρά του, ο σερίφης Ντέιβις απέφυγε πάντως να αποκλείσει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. «Μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες, αν όχι μήνες, προτού να μπορούμε να το κάνουμε», δήλωσε στον Τύπο.

Διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανάπτυξαν ομάδες επιτόπου, ανάμεσά τους η υπηρεσία αλκοόλ, καπνού, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών (ATF) και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), σημείωσε ακόμη ο σερίφης.