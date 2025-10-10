ΔΙΕΘΝΗ
Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία - Έρευνες για 19 αγνοούμενους

Όσοι ασχολούνται με την υπόθεση, «θα είναι αργοί και μεθοδικοί», για αυτό θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι και την επόμενη εβδομάδα

Φωτ.: X
Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί» άνθρωποι και να αγνοούνται τουλάχιστον 19, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Ο σερίφης Κρις Ντέιβις αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, απαντώντας στην ερώτηση: «Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ψάχνουμε για 19 άτομα. Πολλές φορές, όταν έχω τέτοιου είδους καταστάσεις, αναφέρομαι στα άτομα περισσότερο ως ψυχές και θα σας πω ότι μας λείπουν 19 ψυχές».

Ο Ντέιβις πρόσθεσε ότι τέσσερα ή πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου ο οποίος του ζήτησε περιγράψει την κατάσταση του κτιρίου, ο σερίφης απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψουμε, έχει εξαφανιστεί».

Όπως εξήγησε, οι ερευνητές μπορεί να βρίσκονται στο σημείο την επόμενη εβδομάδα και «θα είναι αργοί και μεθοδικοί». «Λαμβάνουμε πληροφορίες καθώς προχωράμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει μια νέα ενημέρωση τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν την πρώτη, εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Accurate Energetic Systems που, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικές ύλες σε μια δασώδη έκταση κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ που απέχει 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε

 
 
