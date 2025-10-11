Έκρηξη στο Τενεσί: Το παρελθόν του εργοστασίου με δυστυχήματα και πρόστιμα για ζητήματα ασφαλείας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μια εκκωφαντική έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών συγκλόνισε το Τενεσί, των ΗΠΑ και κατέστρεψε ολοσχερώς ένα κτίριο στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με τον αριθμό των θυμάτων να παραμένει ακόμη άγνωστος.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι αγνοούνται μετά την τεράστια έκρηξη, η οποία ταρακούνησε σπίτια σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων και εκτόξευσε συντρίμμια σε ακτίνα τουλάχιστον μισού τετραγωνικού μιλίου.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά δεν έδωσαν αριθμό, καθώς η σκηνή παρέμενε χαοτική για πολλές ώρες μετά το συμβάν.

«Χρειαζόμαστε οι κοινότητες μας να ενωθούν και να καταλάβουν ότι χάσαμε πολλούς ανθρώπους. Δεν αφορά μόνο τις οικογένειες αυτών των θυμάτων, μας αγγίζει όλους… μπορεί να είναι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σημειώνοντας ότι ένας από τα θύματα ήταν παιδικός του φίλος.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας στο εργοστάσιο Accurate Energetic Systems (AES), το οποίο παράγει στρατιωτικά και κατεδαφιστικά εκρηκτικά και απασχολεί δεκάδες ντόπιους κατοίκους.

«Χρειάζονται προσευχές… οι καρδιές μας είναι ραγισμένες για τις οικογένειες και τους αγαπημένους που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Wendall Stinson, την Παρασκευή, δίπλα σε τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις αρχές, η μεγάλη έκρηξη προκάλεσε σειρά μικρότερων εκρήξεων, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Έκρηξη στο Τενεσί: Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 7:45 π.μ. (τοπική ώρα).

«Νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρευσε με εμένα μέσα», είπε ο Gentry Stover στο Associated Press, περιγράφοντας πώς πετάχτηκε από τον ύπνο του. «Μένω πολύ κοντά στο εργοστάσιο Accurate και κατάλαβα περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά ότι έπρεπε να είχε γίνει εκεί».

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε απόσταση έως και 24 χιλιομέτρων, αλλά ο Cody Warren, που ζει περισσότερα από 32 χλμ μακριά, είπε στο CNN ότι ο θόρυβος τον ξύπνησε και στην αρχή νόμιζε ότι κεραυνός είχε χτυπήσει το σπίτι του.

«Βγήκα έξω και μπορούσα ακόμη να ακούσω τον ήχο να αντηχεί από μακριά. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός ή πτώση μετεωρίτη», είπε.

Πιο κοντά στο εργοστάσιο, καμένα συντρίμμια και κατεστραμμένα οχήματα ήταν σκορπισμένα παντού. Ο σερίφης Ντέιβις χαρακτήρισε το σημείο ως «την πιο καταστροφική σκηνή που έχω δει στην καριέρα μου».

Tragedy in Tennessee: A massive explosion at the Accurate Energetic Systems plant leaves 18 people missing and feared dead. Investigation ongoing.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους που βρίσκουν συντρίμμια να καλέσουν την αστυνομία, ώστε εκπαιδευμένο προσωπικό να τα συλλέξει με ασφάλεια, και παρακαλούν όλους να αποφύγουν την περιοχή όσο οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους.

Δεν είναι σαφές πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης, δήλωσε ο δήμαρχος της κομητείας Χίκμαν, Τζιμ Μπέιτς.

«Η έρευνα θα διαρκέσει πιθανότατα μέρες», πρόσθεσε.

Σε δήλωση το βράδυ της Παρασκευής, η AES χαρακτήρισε το γεγονός «τραγικό ατύχημα» και ανέφερε:

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες, τους συναδέλφους και τα μέλη της κοινότητας που επλήγησαν».

Ερευνώνται τα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν δεδομένα κινητών για να εντοπίσουν ποιοι βρίσκονταν στο εργοστάσιο

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, οι αρχές προσπαθούσαν ακόμη να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν συγγενείς εργαζομένων που πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης, σύμφωνα με πηγή των αρχών που μίλησε στο CNN.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι αρχές αναλύουν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας από τοπικούς πύργους κινητής τηλεφωνίας, ώστε να διαπιστώσουν ποιοι εργαζόμενοι ενδέχεται να ήταν παρόντες.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σύγκριση των αριθμών κινητών τηλεφώνων των εργαζομένων με τα δεδομένα σύνδεσης στους πύργους, για να προσδιοριστεί η τοποθεσία κάθε συσκευής τη στιγμή της έκρηξης.

«Μια εταιρεία αγαπητή στην περιοχή»

Η Accurate Energetic Systems (AES) παράγει «διάφορες εκρηκτικές συνθέσεις υψηλής ισχύος και ειδικά προϊόντα» για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και τη βιομηχανία, σύμφωνα με τη σελίδα της στο Facebook.

Το εργοστάσιο απασχολεί περίπου 80 άτομα, δήλωσε ο δήμαρχος της κομητείας Χίκμαν, και εκτείνεται σε 1.300 στρέμματα σε αγροτική, δασώδη περιοχή.

Facebook Twitter Η περιοχή όπου στεγάζεται το εργοστάσιο. Στο βάθος διακρίνονται οι καπνοί/Φωτογραφία: EPA

Λόγω της απομονωμένης τοποθεσίας, η περιοχή περιπολείται από μικρότερες αστυνομικές υπηρεσίες, και έτσι άλλοι φορείς προσέφεραν βοήθεια, ανέφερε πηγή του CNN.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πέντε κτίρια παραγωγής και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για αξιολόγηση και ανάλυση προϊόντων, σύμφωνα με το προφίλ της εταιρείας στην Ένωση Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών (AUSA).

Ο Γερουσιαστής της Πολιτείας του Τενεσί, Κέρι Ρόμπερτς, δήλωσε στο CNN ότι η εταιρεία είναι πολύ αγαπητός εργοδότης για πολλούς κατοίκους, με εργαζομένους που συχνά εμφανίζονται σε τοπικές εκδηλώσεις φορώντας καπέλα με το λογότυπο της εταιρείας.

«Είναι μια πολύ αγαπητή εταιρεία στην περιοχή», είπε ο Ρόμπερτς. «Αυτό το γεγονός θα έχει καταστροφικές συνέπειες για πολλές οικογένειες», τόνισε.

To «σκοτεινό» παρελθόν του εργοστασίου

Το εργοστάσιο έχει βιώσει θανατηφόρα ατυχήματα στο παρελθόν και έχει αντιμετωπίσει ομοσπονδιακά πρόστιμα σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα και ομοσπονδιακά στοιχεία.

Τον Απρίλιο του 2014, μια έκρηξη στις εγκαταστάσεις προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, σύμφωνα με το δίκτυο WSMV. Η έκρηξη σημειώθηκε στο πίσω μέρος ενός κτιρίου που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή κυνηγετικών φυσιγγίων και προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

Χρόνια αργότερα, η Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA) επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 7.200 δολαρίων, έπειτα από επιθεώρηση το 2019 που διαπίστωσε παραβάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, την έκθεση των εργαζομένων σε ρύπους και την ανεπαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία αμφισβήτησε τα ευρήματα, σύμφωνα με τα αρχεία της OSHA, και τελικά κατέληξε σε επίσημο διακανονισμό. Οι λεπτομέρειες για την επιθεώρηση και το αποτέλεσμά της είναι περιορισμένες, και δεν είναι σαφές εάν το εργοστάσιο έχει υποβληθεί σε νεότερους ελέγχους υγείας ή ασφάλειας.

Τα αρχεία δείχνουν ότι η εταιρεία έχει αναφέρει 46 εργατικά ατυχήματα από το 2016, το πρώτο έτος που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι εργαζομένων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το 2024, τη νεότερη χρονιά με διαθέσιμα δεδομένα, η εταιρεία ανέφερε πέντε τραυματισμούς και μία ασθένεια.

Το 2021, ένας πρώην εργαζόμενος μήνυσε την εταιρεία, ισχυριζόμενος παράνομη απόλυση αφού κατηγορήθηκε για φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία διέψευσε τον ισχυρισμό, και η υπόθεση τερματίστηκε μετά από διαμεσολάβηση.

Με πληροφορίες από CNN