Τενεσί: Καμία ελπίδα για επιζώντες ανάμεσα στους 18 αγνοούμενους από την έκρηξη σε εργοστάσιο

Καμία ελπίδα για επιζώντες δεν αφήνουν οι αρχές στο Τενεσί, έπειτα από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών, με 18 άτομα να εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε το Σάββατο ότι οι ομάδες διάσωσης δεν αναμένουν να βρουν κανέναν ζωντανό, ωστόσο δεν σταματούν τις έρευνες. «Καθώς προχωράμε, η εικόνα αποδεικνύεται ακόμη πιο καταστροφική απ’ ό,τι πιστεύαμε αρχικά», ανέφερε συγκινημένος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Accurate Energetic Systems στην περιοχή Μπάκσνορτ, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Η εγκατάσταση ειδικεύεται στην παραγωγή, αποθήκευση και δοκιμή εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία (πάνω από 300 πολιτειακοί και τοπικοί διασώστες) επιχειρούν από το πρωί της Παρασκευής, χωρίς να εντοπίσουν επιζώντες. Τα συντρίμμια και τα καμένα οχήματα που φαίνονται σε βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία ακούστηκε σε απόσταση έως και 25 χιλιομέτρων.

«Η προσδοκία είναι ότι όποιος βρισκόταν μέσα στο κτίριο έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο Ντέιβις, προσθέτοντας πως η επιχείρηση διάσωσης έχει πλέον μετατραπεί σε επιχείρηση ανάκτησης σορών.

Έρευνα για τα αίτια

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού και Όπλων (ATF) και το FBI βρίσκονται στην περιοχή, διενεργώντας έρευνες και εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης, ενώ η εταιρεία Accurate Energetic Systems ανέστειλε όλες τις λειτουργίες της.

Στην ίδια εγκατάσταση είχε σημειωθεί και το 2014 άλλη μια θανατηφόρα έκρηξη, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας της εταιρείας.

