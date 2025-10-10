ΔΙΕΘΝΗ
Τενεσί: Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών – Νεκροί και αγνοούμενοι

Ο σερίφης της κομητείας δήλωσε ότι υπάρχουν «επιβεβαιωμένοι νεκροί» και αρκετοί αγνοούμενοι, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή στοιχεία.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή σε στρατιωτικό εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό εργαζομένων, ενώ αρκετά άτομα παραμένουν αγνοούμενα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή και αποθήκευση εκρηκτικών υλών για στρατιωτική, αεροδιαστημική και εμπορική χρήση. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σειρά μικρότερων δευτερευουσών εκρήξεων, οι οποίες δυσκόλεψαν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊ, Κρις Ντέιβις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν «επιβεβαιωμένοι νεκροί» και αρκετοί αγνοούμενοι, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή στοιχεία. «Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς σημειώνονται ακόμη μικρές εκρήξεις», προειδοποίησε. Σύμφωνα με διασώστες, οι πρώτες ομάδες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες κατά την είσοδό τους στο εργοστάσιο λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων.

Βίντεο που μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WTVF-TV στο Νάσβιλ δείχνουν κατεστραμμένα οχήματα και διαλυμένα μεταλλικά κομμάτια σκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εργοστάσιο. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση. «Για μια στιγμή νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρεε ενώ ήμουν μέσα», δήλωσε ο Τζέντρι Στόβερ, κάτοικος της περιοχής, στο Associated Press. «Μένω πολύ κοντά στο εργοστάσιο και κατάλαβα σχεδόν αμέσως ότι επρόκειτο γι’ αυτό».

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Το εργοστάσιο βρίσκεται στα σύνορα των κομητειών Χίκμαν και Χάμφρεϊ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Με πληροφορίες από CBS

 
