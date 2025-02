Έκρηξη βόμβας στη Μόσχα: Νεκροί ο ηγέτης φιλορωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης και ο σωματοφύλακάς του

Μια βόμβα εξερράγη στο λόμπι μιας πολυτελούς πολυκατοικίας στη Μόσχα, σκοτώνοντας έναν φιλορώσο παραστρατιωτικό ηγέτη από την ανατολική Ουκρανία μαζί με τον σωματοφύλακά του.

Η βόμβα εξερράγη μόλις ένας άνδρας με σωματοφύλακες εισήλθε στο λόμπι του συγκροτήματος κατοικιών Scarlet Sails στις όχθες του ποταμού της Μόσχας σήμερα, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν επίθεση εναντίον του Άρμεν Σαρκισιάν, επικεφαλής της ομοσπονδίας πυγμαχίας στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Ντονέτσκ και ιδρυτή ενός τάγματος που μάχεται κατά της Ουκρανίας.

Ο Σαρκισιάν, ο οποίος καταζητείται στην Ουκρανία, έχει μακρύ ιστορικό βοήθειας προς τις φιλορωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο σωματοφύλακάς του σκοτώθηκε ακαριαία, ανέφερε το Tass. Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη, την οποία οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας περιέγραψαν ως στοχευμένη δολοφονία.

Η Ουκρανία έχει βάλει στο στόχαστρο δεκάδες Ρώσους στρατιωτικούς και Ρώσους αξιωματούχους, τους οποίους το Κίεβο κατηγορεί ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στη χώρα. Λίγα είναι ωστόσο γνωστά για τους μυστικούς πυρήνες της ουκρανικής αντίστασης που εμπλέκονται σε δολοφονίες και επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία και σε περιοχές που ελέγχονται από το Κρεμλίνο.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων δημοσίευσαν πλάνα από τον προθάλαμο του κτιρίου στη βορειοδυτική Μόσχα, που δείχνουν μια αίθουσα με σοβαρές υλικές ζημιές, μια ανατιναγμένη πόρτα και σπασμένα τζάμια. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το Κίεβο εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Σαρκισιάν το 2014 για τη βία κατά των διαδηλωτών που τάχθηκαν υπέρ της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Μαϊντάν.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας περιγράφουν τον Σαρκισιάν ως «εγκληματική αρχή» με διασυνδέσεις με τον πρώην πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία το 2014. Απέκτησε περαιτέρω προσοχή στη Ρωσία ως ιδρυτής του τάγματος "Αρμπάτ", μιας από τις πολλές παράτυπες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που πολεμούν στο πλευρό του ρωσικού στρατού από τότε που ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή του στην Ουκρανία το 2022.

