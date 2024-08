«Φύγετε από τον Λίβανο»: Τουρκία και Ιαπωνία εξέδωσαν οδηγίες - Ουρές στο αεροδρόμιο

Το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα ταξιδιωτική οδηγία καλώντας τους Ιάπωνες πολίτες στο Λίβανο να φύγουν από τη χώρα λόγω της αύξησης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Τουρκία κάλεσε επίσης τους πολίτες της που βρίσκονται στη Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα αν δεν υπάρχει ανάγκη να παραμείνουν εκεί, επειδή υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση να επιδεινωθεί γρήγορα, ανακοινώθηκε αργά χθες, Κυριακή, από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι Τούρκοι που βρίσκονται στο Λίβανο πρέπει να είναι προσεκτικοί και δεν πρέπει να πηγαίνουν στις περιφέρειες της Ναμπατίγια, του Νότιου Λιβάνου, της Μπεκάα και της Μπάαλμπεκ-Χερμέλ αν δεν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη, ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Αυτοί που δεν είναι ανάγκη να παραμείνουν στο Λίβανο, θα πρέπει να φύγουν από το Λίβανο όσο λειτουργούν ακόμα οι εμπορικές πτήσεις, εφόσον είναι δυνατό», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι οι Τούρκοι πρέπει να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στο Λίβανο αν δεν είναι απαραίτητο.

Οι εκκλήσεις στους ξένους υπηκόους να φύγουν από τον Λίβανο πολλαπλασιάστηκαν χθες Κυριακή, εξαιτίας των φόβων ότι θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στο Ιράν και συμμάχους του από τη μια και το Ισραήλ από την άλλη, που η διεθνής κοινότητα τονίζει πως καταβάλλει προσπάθειες για να αποφευχθεί. Νωρίτερα χθες, Κυριακή, η Γαλλία και η Ιταλία είχαν καλέσει τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω του κινδύνου στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Εν αναμονή των αντιποίνων του Ιράν και των συμμάχων του στις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη και κορυφαίου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολάχ, οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται. Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ κάλεσαν χθες να αποφευχθεί η κλιμάκωση «πάση θυσία».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» σκότωσε δυο ανθρώπους στη Χούλα, στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως «εντόπισε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που εισερχόταν σε στρατιωτική δομή» στον τομέα αυτόν και τον «έπληξε». Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο δυο μαχητών της, χωρίς να διευκρινίσει πού σκοτώθηκαν.

Οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμπολάχ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 547 ανθρώπους, ανάμεσά τους 115 αμάχους, στο έδαφος του Λιβάνου από την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Καθώς ο Λίβανος κινδυνεύει να μετατραπεί στην πρώτη γραμμή αν υπάρξει κλιμάκωση, η Σουηδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία παρότρυναν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στην επικράτειά του να φύγουν άμεσα. Το Παρίσι κάλεσε επίσης τους Γάλλους που ζουν στο Ιράν να «το εγκαταλείψουν προσωρινά». Ο Καναδάς κάλεσε προχθές Σάββατο τους υπηκόους του τους οποίους είχε καλέσει στα τέλη του Ιουνίου να φύγουν από τον Λίβανο - να «αποφεύγουν» τα ταξίδια στο Ισραήλ.

Η πρεσβεία της Βρετανίας ανακοίνωσε χθες πως επαναπατρίζονται, μέχρι νεοτέρας, τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού της στη Βηρυτό.

Αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν πως ανέστειλαν τις συνδέσεις με τη Βηρυτό, ανάμεσά τους η γερμανική Lufthansa, ως τουλάχιστον τη 12η Αυγούστου, η Air France και η Transavia ως και αύριο Τρίτη, η Kuwait Airways από σήμερα. Η Qatar Airways ανέστειλε τις βραδινές πτήσεις της προς τη Βηρυτό ως και σήμερα. Η Lufthansa ανέστειλε επίσης τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ ως τουλάχιστον την 8η Αυγούστου.

Στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, είχαν σχηματιστεί ατελείωτες ουρές κι επικρατούσε αβεβαιότητα μεταξύ των επιβατών.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε συνέπεια το άνοιγμα μετώπων από τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι, ένοπλα κινήματα τα οποία, μαζί με τη Χαμάς και ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις, συγκροτούν αυτόν που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ και του κυριότερου συμμάχου του σε διεθνές επίπεδο - των ΗΠΑ.

Massive Crowds of Foreign Nationals have gathered at Rafic Hariri International Airport in Beirut, trying to get on any Flight out of the Country; as Embassies continue to tell their Citizens to Immediately Depart from Lebanon due to the possibility of War between Hezbollah and… pic.twitter.com/cq4xmirBXK