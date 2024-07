Έκπληξη με την Κέιτ Μίντλετον: Θα παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών στο Γουίμπλεντον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον θα παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών στο Γουίμπλεντον την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσαν τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον.

Θα είναι η δεύτερη δημόσια εμφάνιση που θα κάνει η Κέιτ μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου της νωρίτερα φέτος, αφού συμμετείχε στο Trooping the Colour τον περασμένο μήνα. Η Κέιτ είναι προστάτιδα του All-England Lawn Tennis and Croquet Club από το 2016.

Σύμφωνα με την βασιλική συντάκτρια Χίλαρι Φόρντουγουιτς, η Κέιτ Μίντλετον ήθελε να εμφανιστεί στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, αν η υγεία της το επέτρεπε. «Ο επόμενος στόχος της είναι να παρακολουθήσει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον ως επικεφαλής του "the All England Lawn Tennis Club", το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου», είχε δηλώσει η Φόρντουγουιτς στο Fox News. Η ίδια, πρόσθεσε πως η Κέιτ Μίντλετον, λάτρης του τένις και επικεφαλής του οργανισμού «the All England Lawn Tennis and Croquet Club», συνήθως, παρακολουθεί από το royal box τους πιο σημαντικούς αγώνες και απονέμει τα βραβεία στους νικητές.

Να σημειωθεί ότι η Ντέμπι Τζέβανς, πρόεδρος του οργανισμού «The All England Lawn Tennis Club», είχε δηλώσει στην «Telegraph Sport» πως θα δώσουν στην πριγκίπισσα «όση ευελιξία είναι απαραίτητη» καθώς αυτή συνεχίζει την θεραπεία για τον καρκίνο. Αυτό σημαίνει πως οι διοργανωτές θα καθυστερούσαν να αποφασίσουν ποιος θα απονείμει τα βραβεία στους νικητές μέχρι την λήξη του τουρνουά, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. «Ελπίζουμε ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θα μπορέσει να απονείμει τα βραβεία ως επικεφαλής του οργανισμού, αλλά η υγεία και η ανάρρωσή της είναι η προτεραιότητα. Το μόνο που έχουμε πει είναι ότι θα συνεργαστούμε μαζί της και θα της δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία», είχε δηλώσει η Τζέβανς.