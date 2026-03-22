Ο Όρμπαν υπόσχεται να «σπάσει τις πύλες των προοδευτικών στις Βρυξέλλες» αν κερδίσει τις εκλογές

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα «σπάσει τις πύλες των προοδευτικών στις Βρυξέλλες» εάν κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές, παρουσιάζοντας την αναμέτρηση ως μέρος μιας ευρύτερης ιδεολογικής σύγκρουσης σε διεθνές επίπεδο.

Η δήλωση έγινε στο συνέδριο CPAC Hungary, την ουγγρική εκδοχή του μεγαλύτερου συντηρητικού πολιτικού φόρουμ των ΗΠΑ, το οποίο διεξάγεται για πέμπτη φορά στη Βουδαπέστη και λειτουργεί ως σημείο συνάντησης του κινήματος MAGA με ευρωπαϊκές δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις. Στο συνέδριο δεν έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Όρμπαν υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια αναδιάταξη της Δεξιάς, με «επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και βασικό σημείο αναφοράς την Ουγγαρία στην Ευρώπη». Όπως είπε, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν από τα τελευταία προπύργια των «προοδευτικών», παρά το γεγονός ότι πολλές κυβερνήσεις κρατών-μελών ανήκουν στην κεντροδεξιά.

«Αν κερδίσουμε εδώ, δεν θα υπερασπιστούμε μόνο την Ουγγαρία, αλλά θα σπάσουμε και τις πύλες των προοδευτικών στις Βρυξέλλες. Θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές και δεν θα σταματήσουμε, θα προχωρήσουμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επαίνεσε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «έκανε τον κόσμο καλύτερο», υποστηρίζοντας ότι έχουν υποχωρήσει πολιτικές όπως η «woke ατζέντα», ενώ η αντίθεση στη μετανάστευση και η έμφαση στον χριστιανισμό μπορούν πλέον να εκφράζονται πιο ανοιχτά.

Ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε στο συνέδριο, παρά τις προσδοκίες της ουγγρικής κυβέρνησης, αλλά απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο εξέφρασε τη στήριξή του στον Όρμπαν ενόψει των εκλογών. «Συνεχίζει να κερδίζει, κάτι που έχουμε κοινό – θέλουμε να κερδίζουμε, δίκαια αλλά αποφασιστικά», ανέφερε.

Από την αμερικανική πλευρά απουσίαζε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ το βάρος της παρουσίας έδωσαν κυρίως Ευρωπαίοι πολιτικοί της ακροδεξιάς, όπως η Άλις Βάιντελ από τo γερμανικό AfD, ο Χέρμπερτ Κικλ από το αυστριακό Κόμμα Ελευθερίας και ο Σαντιάγο Αμπασκάλ από το ισπανικό Vox. Μεταξύ των ομιλητών είναι και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

“I hope he wins and I hope he wins big,”



Trump released another video endorsing Hungary’s corrupt, autocratic leader, Viktor Orban, ahead of the April 12 election.



Την έναρξη του συνεδρίου επρόκειτο να κάνει ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, ωστόσο επέστρεψε στην Πράγα λόγω εμπρηστικής επίθεσης σε εργοστάσιο όπλων που παράγει drones για την Ουκρανία. Τελικά, την εναρκτήρια ομιλία εκφώνησε ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε, ο οποίος εξελέγη το 2024 εν μέσω καταγγελιών για εκλογική νοθεία.

Παράλληλα, τη Δευτέρα αναμένεται στη Βουδαπέστη συγκέντρωση της πολιτικής ομάδας «Patriots for Europe», με στόχο την έκφραση στήριξης προς τον Όρμπαν ενόψει των εκλογών.

Με πληροφορίες από Euronews