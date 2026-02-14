Η ΕΕ και όχι η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ουγγαρία, λέει ο Όρμπαν ενόψει των εκλογών

Μετωπική επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Βίκτορ Όρμπαν σε ομιλία προς υποστηρικτές του το Σάββατο, καθώς το κυβερνών κόμμα Fidesz κλιμακώνει την αντιευρωπαϊκή του καμπάνια ενόψει των εθνικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Μιλώντας σε υποστηρικτές του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του δεν προέρχεται από τη Ρωσία αλλά από τις Βρυξέλλες.

Με οκτώ εβδομάδες μέχρι τις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Ορμπαν βρίσκεται μπροστά στη δυσκολότερη εκλογική μάχη από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010. Δημοσκοπήσεις που χαρακτηρίζονται ανεξάρτητες εμφανίζουν το Fidesz να υπολείπεται του κεντροδεξιού κόμματος Tisza και του επικεφαλής του, Πέτερ Μάγκιαρ.

Στην ομιλία του, ο Όρμπαν συνέκρινε την ΕΕ με το κατασταλτικό σοβιετικό σύστημα που κυριάρχησε στην Ουγγαρία για δεκαετίες τον 20ό αιώνα και απέρριψε την άποψη πολλών Ευρωπαίων ηγετών ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνιστά απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου. Επέκρινε επίσης την κινδυνολογία γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας ότι ο πραγματικός και άμεσος κίνδυνος είναι η πολιτική της ΕΕ.

Ο Όρμπαν παραμένει σταθερά αντίθετος στην παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας και έχει κρατήσει ανοικτούς διαύλους με τη Μόσχα, τη στιγμή που συγκρούεται συχνά με εταίρους της Ουγγαρίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Το Associated Press υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει πως δεν είναι ξεκάθαρο ποιος επιτέθηκε σε ποιον, αναφερόμενος στα γεγονότα του Φεβρουαρίου 2022.

Η Βουδαπέστη βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες, με την ΕΕ να έχει παγώσει δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων προς την Ουγγαρία, επικαλούμενη ανησυχίες για τη λειτουργία των θεσμών, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και φαινόμενα διαφθοράς. Από την πλευρά του, ο Όρμπαν έχει αξιοποιήσει επανειλημμένα το δικαίωμα βέτο ή την απειλή του σε κρίσιμες αποφάσεις, ανάμεσά τους και πακέτα στήριξης προς την Ουκρανία.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, ο Όρμπαν παρουσιάζει το Tisza ως πολιτικό εργαλείο που, όπως ισχυρίζεται, κατασκευάστηκε από την ΕΕ για να ανατρέψει την κυβέρνησή του, ισχυρισμό που το κόμμα απορρίπτει. Ο Πέτερ Μάγκιαρ έχει δεσμευτεί ότι θα αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με τους δυτικούς συμμάχους της, θα δώσει ώθηση στην οικονομία και θα επαναφέρει τη χώρα σε πιο δημοκρατική πορεία.

Στην ίδια ομιλία, ο Όρμπαν κατηγόρησε πολυεθνικές εταιρείες, όπως τράπεζες και ενεργειακούς ομίλους, ότι επωφελούνται οικονομικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι συμπλέουν με την αντιπολίτευση για να τον νικήσουν στις εκλογές. Υποστήριξε ακόμη ότι, αν το Fidesz εξασφαλίσει πέμπτη συνεχόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα συνεχίσει την προσπάθεια να απομακρύνει φορείς και δομές που, όπως λέει, περιορίζουν την εθνική κυριαρχία.

Ειδική αναφορά έκανε και στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο παρουσίασε ως παράγοντα που διευκολύνει μια πιο επιθετική στάση απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως δίκτυο ξένης επιρροής. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι μετά τις εκλογές σκοπεύει να προχωρήσει σε κινήσεις για την εκκαθάριση, όπως είπε, μηχανισμών που συνδέονται με τις Βρυξέλλες στο εσωτερικό της Ουγγαρίας.

Με πληροφορίες από Associated Press

