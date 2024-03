Εκλογές ΗΠΑ: Αγανακτισμένος πολίτης άλλαξε το όνομά του σε «Κυριολεκτικά Οποιοσδήποτε Άλλος» και επιθυμεί να γίνει πλανητάρχης

Ένας άνδρας από το Τέξας άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Literally Anybody Else (κυριολεκτικά οποιοσδήποτε άλλος) και ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024.

Παλαιότερα γνωστός ως Dustin Ebey, ο 35χρονος είναι βετεράνος του αμερικανικού στρατού και καθηγητής μαθηματικών στα προάστια του Ντάλας. Πλέον, έχει στην κατοχή του την άδεια οδήγησής του που αποδεικνύει ότι το όνομά του έχει αλλάξει και επίσημα σε «Κυριολεκτικά Οποιοσδήποτε Άλλος» και επιθυμεί να γίνει πλανητάρχης, καθώς οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι με τον δικομματισμό.

Σε βίντεό του ξεκαθαρίζει ότι ήθελε να αλλάξει το όνομά του επειδή είναι δυσαρεστημένους με τους υποψήφιους στις εκλογές του Νοεμβρίου για την προεδρία των ΗΠΑ, δηλαδή τόσο με τον Τζο Μπάιντεν όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι θα κατέβει υποψήφιος για να καλύψει τις ανάγκες των ψηφοφόρων που δεν θέλουν να ψηφίσουν κανέναν από αυτούς τους δύο.

«Τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα (στην κάλπη)», είπε αναφερόμενος στους δύο ισχυρούς πολιτικούς. «Θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει κάποια διέξοδος για ανθρώπους σαν εμένα που έχουν βαρεθεί τόσο πολύ αυτή τη συνεχή αρπαγή της εξουσίας από τα δύο μεγάλα κόμματα, χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό όφελος για τον απλό πολίτη» ξεκαθάρισε ο Literally Anybody Else.

«Δεν αφορά απαραίτητα εμένα ως άτομο, αλλά αφορά κυριολεκτικά οποιονδήποτε άλλον ως ιδέα» τόνισε. «Η Αμερική δεν θα πρέπει να έχει μόνο τις επιλογές ανάμεσα στον "βασιλιά του χρέους" και σε "έναν 81χρονο"».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται 113.000 υπογραφές από μη πρωτοβάθμιους ψηφοφόρους στην πολιτεία του Τέξας μέχρι τον Μάιο για να έχει το νέο του όνομα στα ψηφοδέλτια. Δεδομένου ότι αυτό είναι απίθανο, κάνει εκστρατεία για να κάνει τους ανθρώπους να γράφουν το όνομά του την ώρα της ψηφοφορίας.

Ο ιστότοπος του υποψηφίου αναφέρει: «Το Literally Anybody Else δεν είναι άτομο, είναι μια κραυγή συσπείρωσης».

