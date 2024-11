Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του: «Θα είναι ο χρυσός αιώνας της Αμερικής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στο επιτελείο του στη Φλόριντα, κάνοντας τις πρώτες του δηλώσεις για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Ειλικρινά αυτή ήταν η μεγαλύτερη πολιτική κινητοποίηση που έχει γνωρίσει ποτέ κανείς. Θα βοηθήσουμε τη χώρα μας να λυτρωθεί, έχουμε μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια. Θα φτιάξουμε τα σύνορά μας, γράψαμε ιστορία και πετύχαμε τον πιο απίστευτο στόχο. Είναι μια πολιτική νίκη που αυτή η χώρα δεν έχει δει ποτέ», είπε στο ξεκίνημα των δηλώσεών του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Θα είναι ο χρυσός αιώνας, η χρυσή εποχή της Αμερικής, είπε ο Τραμπ, ενώ ανακοίνωσε από μικροφώνου πως κερδίζει 315 εκλέκτορες.

Το κίνημα MAGA (Make America Great Again) εργάστηκε σε όλες τις ΗΠΑ και κάναμε αυτή τη μεγάλη νίκη, που κανείς δεν περίμενε. Φαίνεται ότι θα έχουμε και τον έλεγχο της Βουλής.

Στο πλευρό του επί σκηνής, είναι όλη η οικογένειά του, η Μελάνια και η Ιβάνκα Τραμπ, μεταξύ αυτών, ενώ το πλήθος, φώναζε «usa-usa», όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω την όμορφη σύζυγό μου, την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και φίλησε στο μάγουλο τη χαμογελαστή γυναίκα του.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κάλεσε στο βήμα τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, που απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αλλά και σε συνεργάτες του, που επίσης είπαν δύο λόγια.

Δείτε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ:

Eric Trump has just shared this photo of his father Donald Trump, apparently backstage in West Palm Beach, Florida, where a crowd of his supporters is set to listen to him.



Live updates 👉 https://t.co/VoFbtDnUGD



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6bfpmTTCeD