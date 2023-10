Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς παραδέχτηκε πως έχουν σκοτωθεί όμηροι

Μεγάλο ζήτημα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς υφίσταται σχετικά με τους ομήρους που κρατάει η παλαιστινιακή οργάνωση, καθώς σήμερα ανέφερε πως κάποιοι εξ΄ αυτών είναι ήδη νεκροί, σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως αναφέρθηκε η Χαμάς ισχυρίζεται ότι Ισραηλινοί όμηροι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες συνεχίζονται κάθε 4 ώρες όπως είπε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υποστήριξε ότι τέσσερις ισραηλινοί αιχμάλωτοι και οι απαγωγείς τους από τη Χαμάς σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την Κυριακή, μετέδωσε το Reuters.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αναφερόμενος στο θέμα των ομήρων, είπε ότι οι αρχές έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τις οικογένειες και θα το μοιραστούν με το κοινό μόνο όταν έρθουν σε επαφή με τις οικογένειες. Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει τον αριθμό των ομήρων.

Πάντως βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου μιλούν και για διασώσεις ομήρων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

