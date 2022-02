Δραματικές είναι οι στιγμές στις πόλεις της Ουκρανίας, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση κατά της χώρας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε ολόκληρη την επικράτεια σε κατάσταση πολέμου.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια προκειμένου να προφυλαχθούν, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Από την άλλη, πολλοί κατευθύνονται προς τις εξόδους της χώρας, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στους δρόμους, αλλά και σε πρατήρια βενζίνης, ενώ αρκετοί έσπευσαν και σε ATM τραπεζών.

Raw footage from a Chinese student showing locals taking refuge in an air raid shelter in the Ukrainian city of Kharkiv. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/qWXPglEgqt