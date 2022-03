«Είσαι κλόουν! Είσαι παλιάτσος!»: Το κάζο του Σαλβίνι

Ο ακροδεξιός Ιταλός πολιτικός Ματέο Σαλβίνι ήταν απ’ αυτούς που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον Πούτιν, όπως άλλωστε και η Λεπέν και άλλοι ακροδεξιοί ή αριστεροί πολιτικοί της Ευρώπης (και της Ελλάδας) που είτε εξαγοράστηκαν απ’ τον Ρώσο ηγέτη, ή υπήρξαν πρόθυμοι «ηλίθιοι».

O Σαλβίνι ήταν ο άνθρωπος του Πούτιν στην Ευρώπη.

Τώρα όμως ο Σαλβίνι πήγε στα σύνορα Πολωνίας – Ουκρανίας για να βοηθήσει «την ειρήνη», και ξαφνικά, μπροστά στις κάμερες, ο Δήμαρχος της πόλης του έδειξε το t-shirt που φορούσε με περηφάνεια στην παραπάνω φωτο, όταν είχε επισκεφτεί τη Μόσχα.

Ο Σαλβίνι αποδοκιμάστηκε και ο Δήμαρχος του είπε: «Δεν σας υποδέχομαι. Ελάτε μαζί μου στα σύνορα να τον καταδικάσουμε (τον Πούτιν)».

