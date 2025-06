Budapest Pride: Ρεκόρ συμμετοχής στον απόηχο των απειλών Όρμπαν για την LGBTQ+ κοινότητα

Για ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στο Budapest Pride, μιλούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες κόσμου ενώνει σήμερα τη φωνή του απέναντι στην κυβέρνηση Ορμπάν που επιτίθεται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας. Πολίτες της Ουγγαρίας και ενώνονται με ακτιβιστές και πολιτικούς από όλη την Ευρώπη, στο pride, το σύμβολο αντίστασης απέναντι στην συνεχιζόμενη υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βουδαπέστη», δήλωσε η Hadja Lahbib, επίτροπος Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέντευξη Τύπου από την ουγγρική πρωτεύουσα την Παρασκευή. «Αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από έναν εορτασμό ή μια πορεία Pride. Πρόκειται για το δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου, να αγαπάς όποιον θέλεις, είτε αυτό είναι στη Βουδαπέστη, στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού», επισημαίνει.

Η πραγματοποίηση του φετινού Budapest Pride αμφισβητήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν το κυβερνών κόμμα Fidesz -υπό τον ακροδεξιό λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν- στήριξε νομοθεσία που προωθούσε την απαγόρευση του Pride, επικαλούμενο την «ανάγκη προστασίας των παιδιών» -μια θέση που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική.

Η Lahbib τόνισε ότι η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό των LGBTQ+ πολιτών: «Είναι θεμελιώδης αξία να μπορείς να κάνεις ειρηνική συγκέντρωση, να είσαι αυτός που είσαι, να αγαπάς όποιον θέλεις. Αυτές είναι οι αξίες που οι προηγούμενες γενιές έχτισαν λιθαράκι-λιθαράκι και δεν θα επιτρέψουμε καμία οπισθοδρόμηση από οποιοδήποτε κράτος μέλος».

Οι διοργανωτές του Budapest Pride, το οποίο φέτος γιορτάζει την 30ή επέτειό του, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τις προσπάθειες, να περιορίσει τις ειρηνικές διαδηλώσεις, με το να τις στοχοποιεί. «Η εκδήλωση αυτή ήταν ένα από τα σημαντικά ορόσημα της LGBTQ κοινότητας. Το σύνθημά μας φέτος είναι ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Με αυτό θέλουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ουγγρικής κοινωνίας, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος. Στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας, εδώ ανήκουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, Máté Hegedüs.

Εν μέσω των απειλών Όρμπαν, για «νομικές κυρώσεις» σε όσους συμμετάσχουν ή οργανώσουν την πορεία, ο Nicolae Ștefănuță, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάλεσε την αστυνομία να σεβαστεί τους συμμετέχοντες. «Θα ήθελα να πω ότι η αστυνομία και τα θεσμικά όργανα του κράτους έχουν καθήκον να προστατεύουν τους πολίτες».

Το ίδιο αίτημα διατυπώθηκε και σε αίτηση που υπέγραψαν πάνω από 120.000 άνθρωποι από 73 χώρες, ζητώντας από την αστυνομία να «απορρίψει αυτόν τον άδικο νόμο» – που θεωρείται ο πρώτος του είδους του στη σύγχρονη ιστορία της ΕΕ – και να διασφαλίσει ότι η πορεία θα πραγματοποιηθεί «ανεμπόδιστα και ειρηνικά, χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις, φόβο ή βία».

Παρά την αβεβαιότητα, δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι -και όχι μόνο- θα λάβουν μέρος, μαζί με πολιτικούς και ακτιβιστές για τα δικαιώματα από περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, πάνω από 70 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι δήμαρχοι των Βρυξελλών και του Άμστερνταμ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτή την εβδομάδα κάλεσε τις ουγγρικές αρχές να επιτρέψουν την εκδήλωση. Ο Όρμπαν απάντησε έντονα, παρομοιάζοντάς το με εντολές από τη Μόσχα την εποχή του κομμουνισμού. «Νομίζει ότι μπορεί να υπαγορεύει στους Ούγγρους από τις Βρυξέλλες πώς να ζουν», δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η ευρεία κατακραυγή, εντός και εκτός Ουγγαρίας, δεν φαίνεται να απέτρεψε την κυβέρνηση, καθώς ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ακόμη και το προσωπικό των πρεσβειών να μην παρευρεθεί.

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.



Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.



To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:



I will always be your ally.