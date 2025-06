Το Budapest Pride στο επίκεντρο του «πολιτιστικού πολέμου» της Ευρώπης με τον Όρμπαν

Το Budapest Pride διεξάγεται στην Ουγγαρία, με τους πολίτες, τους ακτιβιστές και πολιτικούς από άλλες χώρες, να μην συντάσσονται με τις επιθετικές απαγορεύσεις της κυβέρνησης Όρμπαν.

Η Ευρώπη τάσσεται απέναντι από τον ακροδεξιό Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και αψηφά την απαγόρευση της κυβέρνησης να διεξαχθεί η παρέλαση Υπερηφάνειας.

Ύστερα από εβδομάδες σιωπής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τάχθηκε υπέρ των εκδηλώσεων. «Καλώ τις ουγγρικές αρχές να επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Budapest Pride. Προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ουγγαρία και εκτός αυτής: Θα είμαι πάντα σύμμαχός σας», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.



Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.



To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:



I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C